برنامج الأغذية العالمي وحكومة إقلیم کوردستان يتفقان على إصلاح نظام الحماية الاجتماعية ورقمنته

قال برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة انها وقعت مع حكومة إقليم كوردستان هذا الأسبوع اتفاقية للعمل معا على تحسين وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في الإقليم لتمكين تقديم الخدمات بكفاءة إلی الأسر الأكثر ضعفًا.

بيان للبرنامج ، قال ” سيدعم برنامج الأغذية العالمي من خلال الاتفاقية الموقعّة مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في حکومة إقلیم كوردستان (KRG-DIT) توسيع نطاق رقمنة برامج الحماية الاجتماعية وتأسیس الحوكمة الإلكترونية في الإقلیم”.

مضيفاً ” ستركّز الشراكة على دعم رقمنة نظام التوزیع العام (PDS) للحصة التموینیة وتعزیز الوعي العام بالعمليات الرقمية التي أجریت في الآونة الأخیرة وتقوية قدرات فريق عمل مديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان على الحوكمة الإلكترونية”. مردفاً ” کما سيدعم برنامج الأغذية العالمي في إنشاء البنیة الأساسیة للبيانات لتحسين إدارة خطط الحماية الاجتماعية لضمان توافق خطط الحماية الاجتماعية مع استراتيجيات الحكومة”.

وفي هذا الصدد قال علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق: “يلتزم برنامج الأغذية العالمي بدعم التحول الرقمي كوسيلة لإصلاح الحماية الاجتماعية في العراق”. وأضاف قائلاً ” يعدّ هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الإقلیم. فهو يضمن أنّه ستکون لدی الفئات الأكثر ضعفا؛ الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والنازحین، إمكانية الوصول العادل إلى نظام شامل وجامع للحماية اجتماعية”.

من جانبه ، قال هيوا أفندي، مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان: “تعد إدارة البيانات احد اهم توجهاتنا الاستراتيجية حيث تحتاج البيانات الموثوقة من مختلف المصادر إلى التوحيد والإدارة والمشاركة مع الجهات الداخلية والخارجية الملائمة لكي يتم تمكين تلك الجهات من أداء واجباتها. نحن ملتزمون بجعل انظمتنا وقواعد بياناتنا كنظام معلومات السكان ونظام إدارة الهوية متوفرة ومتاحة بصورة مؤمنة لنظام الحماية الاجتماعية ونعبر عن امتنانا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على تنسيقهم الجدير بالثناء وجهوده الدؤوبة.”

البيان أوضح” كما أنّ التعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان سيضمن أنّ مبادرات الرقمنة تتماشى مع أهداف التحول الرقمي لحكومة إقليم كوردستان، وأنّه قد تم تحسین أنظمة الحماية الاجتماعية وربطها بالمنصات التكنولوجية الأخرى التابعة للحكومة”.

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