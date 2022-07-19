حراك سني يكسر ارجل الحلبوسي والاخير في حيرة بين نشر الغسيل و”التطنيش”

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن كواليس اجتماع قادة تحالف العزم مساء امس الاثنين في بغداد، مبينا ان الاجتماع بحث امكانية مفاتحة الاطار باستبدال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن الاستحواذ على ثلاث وزارات.

وقال المصدر في تصريح ، ان “مايجري من كواليس في البيت السني عبارة عن بركان خامد ينتظر انفجاره باي وقت قد يؤدي الى حرق ورقة الحلبوسي واستبدالها بشخصية اخرى”.

واضاف ان “تحالف عزم سيفاتح الاطار التنسيقي بشأن دعم مشروعه باستبدال محمد الحلبوسي بشخصية اخرى بعد انتهاء ازمتي رئيسي الوزراء والجمهورية وتمريرهما في البرلمان”.

واشار الى ان “ما يؤرق الحلبوسي هو امتعاض رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر من فقدان بعض المناصب سيما ادارة صلاح الدين، فيما يتوقع ذهاب وزارات من حصته الى خصيمه السياسي مثنى السامرائي باعتباره احد اهم حلفاء الاطار التنسيقي ما سيؤدي الى انقلاب ضد الحلبوسي”.

وأوضح المصدر، ان “نشر صفقات الفساد والاعلان عن تورط نواب الكتل السنية بالمقاولات وغيرها ستكون كثيفة وممولة عبر القنوات المعروفة من اجل اسقاط الخصوم”. انتهى/25د

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