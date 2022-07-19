درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬واسبانيا وازدياد‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬

الجفاف‭ ‬يهدد‭ ‬نصف‭ ‬أراضي‭ ‬أوربا‭ ‬و‭ ‬غابة‭ ‬الأمازون‭ ‬تخسر‭ ‬18‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬الثانية

بوردو‭ (‬فرنسا‭) ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬لندن‭

‭ ‬سُجلت‭ ‬مستويات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬مع‭ ‬هيمنة‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بحرائق‭ ‬غابات‭ ‬كثيرة‭.‬

وموجة‭ ‬الحر‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭. ‬ويعود‭ ‬تكاثر‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬إلى‭ ‬التداعيات‭ ‬المباشرة‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬بحسب‭ ‬العلماء‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬ومن‭ ‬مدتها‭ ‬وتواترها‭ ‬أيضا‭.‬

فيما‭ ‬حذّر‭ ‬باحثون‭ ‬لدى‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬أراضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬باتت‭ ‬معرّضة‭ ‬لخطر‭ ‬الجفاف،‭ ‬فيما‭ ‬ترزح‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬أوروبا‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬قاسية‭. ‬وفي‭ ‬تقرير‭ ‬لشهر‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬أفاد‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المشترك‭ ‬التابع‭ ‬للمفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬46‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬معرّضة‭ ‬لجفاف‭ ‬بمستوى‭ ‬يستدعي‭ ‬التحذير‭ ‬منه‭ ‬و11‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬الإنذار‭ ‬إذ‭ ‬باتت‭ ‬المحاصيل‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭.‬

وأفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بأن‭ ‬البلد‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثّرا‭ ‬هي‭ ‬إيطاليا‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬حوض‭ ‬نهر‭ ‬بو‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭ ‬الشديد‭.‬

وفي‭ ‬إسبانيا،‭ ‬باتت‭ ‬كميات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الخزانات‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬31‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬المسجل‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرمائية‭ ‬نصف‭ ‬معدلها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬السابقة‭.‬

كما‭ ‬حذّر‭ ‬باحثو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬وشدة‭ ‬الحرارة‭ ‬يتسببان‭ ‬بتراجع‭ ‬المحاصيل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإيطاليا‭.‬

فيما‭ ‬تسارعت‭ ‬وتيرة‭ ‬إزالة‭ ‬الغابات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬حيث‭ ‬قطعت‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬الأمازون‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬الإثنين‭ ‬ويستند‭ ‬لبيانات‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬شبكة‭ ‬مابيوماس‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬وجامعات‭ ‬وشركات‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬أن‭ ‬البرازيل‭ ‬خسرت‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬و557‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعة‭ ‬‭(‬1,65‭ ‬مليون‭ ‬هكتار‭) ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬الغابات‭ ‬الأصلية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أي‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬خسرت‭ ‬البلاد‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬و789‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المساحات‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬أزيلت‭ ‬غاباتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأمازون‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬غابة‭ ‬استوائية‭ ‬مطيرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬الاثنين‭ ‬أكثر‭ ‬الأيام‭ ‬حرا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فرنسا‭ ‬إذ‭ ‬ستتجاوز‭ ‬الحرارة‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬الثلاثين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬فيما‭ ‬ستراوح‭ ‬بين‭ ‬38‭ ‬و40‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬

وحذرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬ميتيو‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الحر‭ ‬يتعاظم‭ ‬والقيظ‭ ‬يمتد‭ ‬ليشمل‭ ‬البلاد‭ ‬برمتها‮»‬‭ ‬متوقعة‭ ‬تسجيل‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬وجنوب‭ ‬غربها‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوب‭ ‬الغربي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬الحرارة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬44‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬الاثنين‭ ‬تليها‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬شديدة‭ ‬الحر‮»‬‭. ‬وتبلغ‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعون‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1947،‭ ‬ذروتها‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬الأطلسية‭ ‬للبلاد‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريتانييه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحميها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رياح‭ ‬المحيط‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترافق‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬هذه‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تلوث‭ ‬الجو‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬متوقع‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تركز‭ ‬الأوزون‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأطلسي‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬بحسب‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوقعات‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭.‬

في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أول‭ ‬إنذار‭ ‬‮«‬أحمر‮»‬‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحرارة‭ ‬القصوى‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحرارة‭ ‬الأربعين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إنكلترا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حذرت‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬ميت‭ ‬أوفيس‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأحد‭ ‬بإهمال‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬بعدما‭ ‬فوّت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المستقيل‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬اجتماع‭ ‬أزمة‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬دومينيك‭ ‬راب‭ ‬وكأنه‭ ‬يرحب‭ ‬بتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحرارة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الأربعين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭.‬

وكانت‭ ‬موجة‭ ‬القيظ‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬أولا‭ ‬بإسبانيا‭ ‬تسببت‭ ‬بوقوع‭ ‬قتلى‭. ‬فقد‭ ‬قضى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬الخمسين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الأحد‭ ‬بسبب‭ ‬الحر‭ ‬مع‭ ‬تجاوز‭ ‬حرارة‭ ‬جسمه‭ ‬الأربعين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬توريخون‭ ‬دي‭ ‬أردوث‭ ‬قرب‭ ‬مدريد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭. ‬وكان‭ ‬توفي‭ ‬عامل‭ ‬تنظيفات‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬يبلغ‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬للأسباب‭ ‬نفسها‭ ‬السبت‭. ‬والأحد‭ ‬بلغت‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬39‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬و39‭,‬7‭ ‬في‭ ‬اشبيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬و43‭,‬4‭ ‬في‭ ‬دون‭ ‬بينيتو‭ ‬قرب‭ ‬باداخوث‭ ‬في‭ ‬الغرب‭.‬

ويتسبب‭ ‬ذلك‭ ‬بحرائق‭ ‬غابات‭ ‬قضى‭ ‬فيها‭ ‬عدة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الانقاذ‭ ‬ومكافحة‭ ‬الحرائق‭.‬

‮ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬حريقا‭ ‬مستعرا‭ ‬وخارج‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬غاليثيا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭.‬

وقضى‭ ‬إطفائي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬لوساثيو‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إسبانيا‭ ‬فيما‭ ‬توفي‭ ‬آخر‭ ‬متأثرا‭ ‬بحروق‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ثامورا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إسبانيا‭ ‬أيضا‭.‬

‮ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬واليونان‭ ‬أتت‭ ‬الحرائق‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬الهكتارات‭ ‬من‭ ‬الغابات‭ ‬فيما‭ ‬اضطر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬والسياح‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬أماكن‭ ‬سكنهم‭.‬

والوضع‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭. ‬فمساء‭ ‬الأحد‭ ‬زادت‭ ‬حدة‭ ‬حريق‭ ‬التهم‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬13‭ ‬هكتارا‭ ‬في‭ ‬بوردو‭ ‬بسبب‭ ‬رياح‭ ‬لولبية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭. ‬وقالت‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬أن‭ ‬16200‭ ‬مصطاف‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬المغادرة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬

وعرفت‭ ‬البرتغال‭ ‬هدوءا‭ ‬فللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحرارة‭ ‬الأربعين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بعدما‭ ‬بلغت‭ ‬الخميس‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬47‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬الأراضي‭ ‬البرتغالية‭ ‬كانت‭ ‬تشهد‭ ‬الأحد‭ ‬احتمالا‭ ‬‮«‬أقصى‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬مرتفعا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬مرتفعا‮»‬‭ ‬لوقوع‭ ‬حرائق‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬وشمالها‭. ‬وأسفرت‭ ‬حرائق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬و60‭ ‬جريحا‭ ‬فيما‭ ‬اجتاحت‭ ‬النيران‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭.‬

في‭ ‬هولندا‭ ‬أعلن‭ ‬المعهد‭ ‬الهولندي‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬الأحد‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الحر‭ ‬وتحذيرا‭ ‬من‭ ‬ضباب‭ ‬دخاني‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد‭ ‬متوقعا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬و38‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الثلاثاء‭.‬

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