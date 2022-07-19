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قرب وضع حجر أساس لمطار دولي جديد

تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قرب عن وضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل بعد استكمال جميع المتطلبات. وذكر بيان حكومي تلقت (المدى) نسخة منه،

أن “الكاظمي ترأس اجتماعا أمس الاثنين، خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي”. وأضاف البيان، أن “الكاظمي شدد خلال الاجتماع على المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة”. وأشار، إلى أن “رئيس الوزراء بين أن الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهارها بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب”. ومضى البيان إلى أن “الاجتماع حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين شهد استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ”.

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