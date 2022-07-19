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كتلة نيابيـة : هكذا سترشـح المعارضـة شخصية جديدة لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمـان

كتلة نيابيـة لـ/ نينا / : هكذا سترشـح المعارضـة شخصية جديدة لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمـان

بغداد / نينا / افصحت كتلة الجيل الجديد النيابية ، عن مسـار مقترح ترشيح شخصية جديدة من المعارضـة لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب .

وذكرت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان” الاجتماع المشترك لرؤساء الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب تداول مقترحا لتمكين المعارضة في رئاسات اللجان النيابية الدائمـة وفي منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب “.

واوضحت ” يحق للمعارضة ان يكون لديها مرشح لشغل المنصب بغض النظر عن اية كتلة او طرف ، وسنعمل على المضي بهذا المقترح وتمريره ، كما نأمل ان الكتل الاخرى تدعم ذلك “.

واضافت ، ان ” منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب هو للمكون الشيعي والاطار التنسيقي قد لا يتنازل عن هذا المنصب ، لكن سنحاول ان نقدم مرشحا جديدا ونحث على تمريره بالتصويت من قبل النواب المستقلين والكتل الاخرى “، مبينة ان ” اجتماع رؤساء الكتل النيابية ناقش ايضا تشريعات القوانين المهمة والتي يصل عددها الى 78 مشروعا ، بعضها تمت قرائتها الاولى والثانية ، ووصلت الى مرحلة التصويت النهائي “.

واكدت عبد الواحد ” تم تحديد اكثر من 24 مشروع قانون ستعرض كأولويـة في جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد واعتبارا من الاسبوع المقبل ” .

وحول الاستحقاقات الدستورية المقبلة ، اوضحت ان ” مجلس النواب ينتظر اتفاق قيادات الكتل السياسية خارج البرلمان لحسم اختيار مرشحي منصبي رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة ، ليتم تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية في جدول اعمال الجلسات المقبلة “./انتهى5

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