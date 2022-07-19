كردستان: 400 الف سائح قصدوا الإقليم خلال العيد

كشفتْ هيئة سياحة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن انتعاش الموسم السياحي في عموم مناطق الإقليم، معلنة عن زيارة أكثر من 400 ألف سائح لكردستان خلال عيد الأضحى.

وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال في بيان ، إن “محافظات الإقليم شهدت خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من السائحين القادمين من مختلف المحافظات ودول الجوار الإقليمي، إذ قاربت الـ 400 ألف سائح”.

وأضافت جلال، أن “الهيئة شددت على السائحين الالتزام بالوقاية الصحية والقوانين المطبقة في الإقليم”. وأفادت جلال بأن السائحين عبروا عن ارتياحهم الكبير للخدمات المقدمة في مناطق الإقليم، مشيرة إلى “أنهم قصدوا المناطق السياحية في كلي علي بيك وبيخال وجنديان ومنطقة هورمان وأحمد آوه وغيرها”. انتهى/25

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط