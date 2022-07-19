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كوردستان تعلن حجم صادراتها النفطية وإيراداتها للربع الأول من العام الجاري

كوردستان تعلن حجم صادراتها النفطية وإيراداتها للربع الأول من العام الجاري

أعلنت شركة (ديلويت) العالمية اليوم الاثنين عن تقريرها حول تدقيق كميات بيع وإيرادات نفط إقليم كوردستان للربع الأول من العام الجاري.

وبحسب البيانات التي أوردتها ديلويت فقد بلغ إجمالي صادرات النفط الخام 36 مليوناً و453 ألفاً و590 برميلاً للفترة من 1 كانون الثاني يناير لغاية 30 آذار مارس من العام الجاري.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن التقرير يأتي “في إطار عملية التدقيق المستقل لقطاع النفط والغاز، وكجزء من مبادرة الشفافية المدرجة ضمن برنامج العمل الحكومي”.

وأضافت أن شركة ديلويت دققت البيانات التي أصدرتها حكومة إقليم كوردستان بشأن صادرات النفط واستهلاكه ونفقاته وإيراداته.

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