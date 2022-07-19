مونديال ألعاب القوى: الجامايكية فرايزر – برايس تفوز بسباق الـ100 متر للمرة الخامسة

أحرزت العداءة الجامايكية شيلي – آن فرايزر – برايس لقب بطلة العالم لسباق 100 متر للمرة الخامسة توالياً عندما ظفرت، أمس (الأحد)، بذهبية النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وحققت المخضرمة فرايزر – برايس (35 عاماً) إنجازها بقطعها المسافة بزمن 10.67 ثوان في ثلاثية جامايكية أمام مواطنتيها شيريكا جاكسون بتسجيلها أفضل توقيت لها هذا العام (10.73 ث)، وإيلاين تومسون – هيراه (10.81 ث).

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها بلد واحد في الظفر بالميداليات الثلاث لسباق السيدات، وذلك بعد يوم واحد على تتويج الثلاثي فريد كيرلي ومارفن برايسي وترايفون بروميل بثلاثية سباق الرجال للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الثلاثي الجامايكي فرض سيطرته على سباق الـ100 متر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي حيث توجت بلقبه تومسون – هيراه أمام فرايزر – برايس وجاكسون.

وسبق لفرايزر – برايس أن ظفرت باللقب العالمي أعوام 2009 و2013 و2015 و2019. وباتت أول رياضية تحرز لقب سباق واحد 5 مرات في بطولة العالم، علماً بأنها توجت باللقب الأولمبي مرتين في 2008 و2012.

وعززت فرايزر – برايس غلتها في بطولة العالم بالميدالية الثانية عشرة بينها 10 ذهبيات، مما جعلها رابع أفضل عداءة متوجة بالميداليات في تاريخ المونديال خلف الأميركية أليسون فيليكس (19) ومواطنيها أوساين بولت وميرلين أوتي (14 لكل منهما).

وقالت فرايزر – برايس: «لا أستطيع حتى أن أتخيل عدد المرات التي تعرضت فيها لانتكاسات وتعافيت من جديد وأنا هنا مرة أخرى».

وأضافت: «ما زلت أذكِّر نفسي أنه في بعض الأحيان لا يكون ذلك بسبب عدم امتلاكك القدرة ولكن هذا هو الوقت المناسب. كان اليوم هو الوقت المناسب وأنا ممتنة جداً للدعم المستمر».

وتابعت: «هذه هي المرة الثالثة التي أساهم فيها بثلاثية جامايكية وأنا متحمسة جداً».

وأردفت قائلة: «أشعر أنني محظوظة لامتلاك هذه الموهبة والاستمرار في القيام بذلك في سن الخامسة والثلاثين، ولدي طفل، وما زلت مستمرة، وآمل أن ألهم النساء ليتمكنّ من القيام برحلتهن الخاصة».

وكانت أليسون فيليكس التي أنهت مسيرتها ببرونزية التتابع المختلط 4 مرات بسباق الـ400 متر في اليوم الافتتاحي للبطولة، من أوائل الرياضيين الذين هنأوا فرايزر – برايس.

وقالت في تغريدة على «تويتر»: «35 عاماً! أُمٌّ! 10.67! لقب عالمي خامس! إنها ليلتك!!!».

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