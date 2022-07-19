مَن يحمي نخيل العراق؟

كربلاء‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬الصحراء‭ ‬وسط‭ ‬العراق،‭ ‬تصطف‭ ‬آلاف‭ ‬النخلات‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬مدّ‭ ‬النظر،‭ ‬لهدف‭ ‬بات‭ ‬ذي‭ ‬أهميّة‭ ‬كبرى‭: ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬رمزاً‭ ‬وطنياً‭ ‬وتطوير‭ ‬زراعتها‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬قرون‭ ‬مضت‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات،‭ ‬مهدّدة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ضخامة‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وتموّله‭ ‬العتبة‭ ‬الحسينية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬كربلاء،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬التحدّي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كبيراً‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يضمّ‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ “‬30‭ ‬مليون‭ ‬نخلة‭” ‬وينتج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التمر‭.‬‮ ‬

شكّلت‭ ‬النزاعات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬ألّمت‭ ‬بالبلاد‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ (‬1980‭ – ‬1988‭) ‬التهديد‭ ‬الأبرز‭ ‬للنخيل،‭ ‬لكن‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬بالقطاع‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬اليوم‭.‬‮ ‬

يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬مزروعة‭ ‬على‭ ‬مسافات‭ ‬منتظمة‭ ‬قرب‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬كربلاء،‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬أرض‭ ‬منفصلة‭ ‬ترويها‭ ‬برك‭ ‬مياه‭ ‬متلألئة‭ ‬تحت‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس‭. ‬ورغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فتيّة،‭ ‬تدلّت‭ ‬منها‭ ‬أغصان‭ ‬مليئة‭ ‬بثمار‭ ‬تمرٍ‭ ‬خضراء‭.‬‮ ‬

يقول‭ ‬محمد‭ ‬علاء‭ ‬أبو‭ ‬المعالي‭ ‬مدير‭ ‬تسويق‭ ‬مزرعة‭ “‬فدك‭” ‬للنخيل‭ ‬إن‭ “‬نخلة‭ ‬التمر‭ ‬هي‭ ‬رمز‭ ‬وشموخ‭ ‬العراق‭”‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬جاء‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬والهادف‭ ‬إلى‭ “‬إعادة‭ ‬زراعة‭ ‬النخيل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق‭”.‬‮ ‬

ويضيف‭ ‬أن‭ ‬مزرعة‭ ‬النخيل‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ “‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬صنفاً‭ ‬من‭ ‬أجود‭ ‬أصناف‭ ‬النخيل‭ ‬أو‭ ‬التمور‭ ‬العراقية‭ ‬والعربية‭” ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والمغرب‭ ‬العربي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الأصناف‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬النادرة‭ ‬و‭ ‬الجيدة‭”.‬‮ ‬

ويشرح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬تمت‭ ‬زراعتها،‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬إعطاء‭ ‬ثمر،‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ “‬يبلغ‭ ‬الإنتاج‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬طنّاً‭”.‬

مقبرة‭” ‬

يجري‭ ‬ريّ‭ ‬هذه‭ ‬الأشجار‭ ‬بالتنقيط‭ ‬وتزوّد‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬و10‭ ‬آبار،‭ ‬خلافاً‭ ‬للطريقة‭ ‬التقليدية‭ ‬للريّ‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بغمر‭ ‬التربة‭ ‬بالمياه،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬العراق‭ ‬يواجه‭ ‬موجةً‭ ‬من‭ ‬التصحر‭ ‬والجفاف‭.‬‮ ‬

التناقض‭ ‬صارخ‭ ‬مع‭ ‬البصرة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭. ‬هناك،‭ ‬تمتدّ‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الجذوع‭ ‬المقطوعة‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬شجرات‭ ‬نخيل،‭ ‬فيما‭ ‬سقطت‭ ‬الغصون‭ ‬الجافّة‭ ‬أرضا‭.‬‮ ‬

تكمن‭ ‬المفارقة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬شطّ‭ ‬العرب‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭.‬‮ ‬

خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬قطعت‭ ‬بغداد‭ ‬النخيل‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬العدو‭. ‬وباتت‭ ‬قنوات‭ ‬الريّ‭ ‬بدون‭ ‬فائدة،‭ ‬ولذا‭ ‬جرى‭ ‬وقف‭ ‬تدفقّها،‭ ‬أحياناً‭ ‬بجذوع‭ ‬الأشجار‭ ‬المقطوعة‭.‬‮ ‬

يصف‭ ‬المهندس‭ ‬الزراعي‭ ‬علاء‭ ‬البدران‭ ‬المشهد‭ ‬بأنّه‭ “‬مقبرة‭” ‬للنخيل‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عددها‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬قبل‭ ‬النزاع،‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعدادها‭ ‬اليوم‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭.‬

يتحدّث‭ ‬البدران‭ ‬عن‭ ‬تحدٍّ‭ ‬آخر‭ ‬وهو‭ “‬ارتفاع‭ (‬مستوى‭) ‬ملوحة‭ ‬مياه‭ ‬شطّ‭ ‬العرب‭”.‬

يرى‭ ‬أحمد‭ ‬العوّاد‭ ‬أنّ‭ ‬الحلّ‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ “‬منظومات‭ ‬تقطير‭ ‬وتحلية‭” ‬للريّ،‭ ‬لكنها‭ “‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مكلفة‭ ‬كثيراً‭”. ‬كان‭ ‬لعائلته‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أرضاً‭ ‬تضمّ‭ ‬200‭ ‬نخلة،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددها‭ ‬الآن‭ ‬50‭ ‬شجرةً‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬ترى‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬أنها‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لدعم‭ ‬زراعة‭ ‬النخيل‭ ‬وتوسعة‭ ‬مساحاتها‭.‬

ويقول‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬هادي‭ ‬الياسري‭ ‬إنه‭ “‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بدأنا‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬ووصلنا‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬نخلة‭”‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الوزارة‭ ‬لبرنامج‭ ‬هادف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬زراعة‭ ‬النخيل‭.‬‮ ‬

وبدأ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬لكنّه‭ ‬توقّف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬متعهداً‭ ‬بأن‭ ‬تضمّ‭ ‬الموازنة‭ ‬المقبلة‭ ‬تخصيصاً‭ ‬مالياً‭ ‬لإعادة‭ ‬العمل‭ ‬بالمبادرة‭.‬‮ ‬

ويرى‭ ‬الياسري‭ ‬أن‭ ‬العقبة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬زراعة‭ ‬النخيل‭ ‬هي‭ “‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬بساتين‭ ‬النخيل‭ ‬وتحويل‭ ‬البساتين‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭”‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وكربلاء،‭ ‬داعياً‭ “‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المسؤولة‭ ‬لمعالجة‭ ‬السكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أبعاد‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭”.‬

‭ “‬يضرب‭ ‬بها‭ ‬المثل‭” ‬

أعلن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬عن‭ ‬تصديره‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬طنّ‭ ‬من‭ ‬التمر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭. ‬ويعدّ‭ ‬التمر‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬يصدّره‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬النفط،‭ ‬يدرّ‭ ‬سنوياً‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬دولاراً‭ ‬بحسب‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭.‬‮ ‬

واعتبرت‭ ‬المنظمة‭ ‬أنه‭ “‬في‭ ‬حين‭ ‬يزداد‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ (‬على‭ ‬التمر‭)‬،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬المبادرات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬النوعية‭”‬،‭ ‬داعيةً‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬في‭ ‬الأصناف‭ ‬المنتجة‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬إن‭ “‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬تمور‭ ‬العراق‭ ‬تصدّر‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭… ‬ليتمّ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تغليفها‭ ‬وتصديرها‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بسعر‭ ‬أعلى‭”.‬‮ ‬

في‭ ‬شرق‭ ‬العراق‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬تظهر‭ ‬نتائج‭ ‬الحرب‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬بدرة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬واسط،‭ ‬حيث‭ ‬تبدو‭ ‬جذوع‭ ‬بعض‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬الشاهقة‭ ‬مقطوعة‭.‬‮ ‬

ويندّد‭ ‬المسؤولون‭ ‬المحليون‭ ‬بصعوبة‭ ‬التزوّد‭ ‬بالمياه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬مع‭ ‬اتهام‭ ‬إيران‭ ‬بتحويل‭ ‬مجرى‭ ‬نهر‭ “‬ميرزاباد‭” ‬المسمّى‭ ‬محلياً‭ ‬نهر‭ ‬الكلّال‭.‬‮ ‬وينتقد‭ ‬أركان‭ ‬الشمري‭ ‬مدير‭ ‬زراعة‭ ‬محافظة‭ ‬واسط‭ “‬سياسات‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬وقطع‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬البلد‭”.‬‮ ‬

يقول‭ ‬المزارع‭ ‬موسى‭ ‬محسن‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬نخلة‭ ‬إن‭ “‬تمرة‭ ‬بدرة‭ ‬يضرب‭ ‬بها‭ ‬المثل‭”. ‬ويضيف‭ “‬أرض‭ ‬بدرة‭ ‬كانت‭ ‬تتغذى‭ ‬سابقاً‭ ‬بنهر‭ ‬الكلال‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬إيران‭”‬،‭ ‬متابعاً‭ ‬أن‭ “‬المياه‭ ‬كانت‭ ‬فائضة،‭ ‬بدرة‭ ‬كانت‭ ‬مثل‭ ‬بحر‭”‬،‭ ‬لكن‭ “‬اليوم‭ ‬لنسقي،‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬الآبار‭”.‬‮ ‬

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