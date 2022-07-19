نيجيرفان بارزاني يؤكد ضرورة آلية للحوار وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة إيجاد آلية للحوار وحلّ المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس اقليم كوردستان سفير فرنسا لدى العراق إيريك شوفاليه، ظهر اليوم الثلاثاء (19 تموز 2022)، في اقليم كوردستان، بحضور أوليفيه ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.

وحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني، بحث الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة، علاقات أربيل – بغداد.

كما تطرق الاجتماع الى مواجهة المخاطر التي يمثلها داعش وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، التطورات في منطقة سنجار، الوضع في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد السفير الفرنسي اهتمام بلده بتنمية العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى ضرورة وأهمية أمن واستقرار العراق في حفظ استقرار المنطقة ككل.

من جهته، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن “حل مشاكل أربيل – بغداد يمثل المفتاح لأمن واستقرار العراق”، مشيرا الى “ضرورة أن تكون هناك آلية للحوار وحل المشاكل العالقة بين الطرفين”.

واتفق الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، بمساندة من قوات التحالف الدولي، في التصدي لتهديدات وخطر داعش، وبصورة خاصة في مناطق المادة 140 من الدستور.

وشكّلت “الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، والجهود الرامية لتثبيت سوق الطاقة العالمي ومكانة وأهمية الشرق الأوسط في هذا السياق، علاقات إقليم كوردستان مع دول المنطقة إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك” محوراً آخر من الاجتماع”، حسب البيان البيان الصادر عن مكتب رئيس اقليم كورستان.

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