وسائل إعلام أميركية: زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد 20 عاماً من أول لقاء بينهما

ذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم (الأحد)، أن المغنية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك تزوجا في لاس فيغاس بعد أن جدد الثنائي المشهور قصة حب بعد ما يقرب من 20 عاماً من أول لقاء بينهما.

ونقل موقع «تي.إم.زد» الخاص بأخبار المشاهير عن الصفحة الخاصة بأخبار المجتمع بصحيفة «نيويورك بوست» قولها إنها حصلت على رخصة زواج من مقاطعة كلارك بولاية نيفادا أمس تظهر أن لوبيز وأفليك متزوجان.

وعاد أفليك ولوبيز إلى بعضهما العام الماضي بعد ما يقرب من 20 عاماً وخطبا في أبريل (نيسان) من هذا العام. وأصبح لوبيز وأفليك أكثر المشاهير الذين تداولت وسائل الإعلام أخبارهما في أوائل الألفية الثانية بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط قدمه أفليك للوبيز. ولكنهما ألغيا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.

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