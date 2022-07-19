نائب مستقل يتحدث عن قانون للحد من ’سلاح الفصائل المنفلت’

شدد النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حل مشكلة سلاح الفصائل، مشيرا الى وجود خرق المدد الدستورية والالتزام بالدستور والقانون، مراراً وتكراراً.

وقال سالم في تصريح إن “الالتزام بالمدد الدستورية والقانون، تم خرقه مراراً وتكراراً”، مبينا انه “بالإضافة إلى التزامنا بتسريع تقديم الخدمات للناس، يجب حل مشكلة سلاح كل الفصائل، عبر وضع ستراتيجية وخطة”.

واضاف سالم ان “الرأي العام الشعبي هو ضد السلاح المنفلت، ويجب أن يكون هناك حل لهذا الموضوع بأي وسيلة، حتى نخلّص المجتمع من السلاح”.

وذكر النائب: “لا أستطيع أن أتحدث عن موقف بقية المستقلين حول امكانية تشريع قانون ضد السلاح المنفلت”، مستدركا قوله”لكن هذا هو موقفي الشخصي الثابت، ويجب حل جذر المشكلة والعقد الأساسية وهو السلاح”.

وحول أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، قال انه “من المبكر اتخاذ موقف من هذه الأمور، في انتظار التداعيات السياسية في الأيام المقبلة، ومخرجات اجتماعات الكتل السياسية، ثم سنتخذ موقفاً”.

اما بشأن الترشيحات لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ذكر النائب انه “لا علم لنا بالمدد والاتفاقات التي لديهم لتسمية النائب الأول لرئيس البرلمان”، لافتا الى ان “هنالك معارك سياسية فيما بينهم، والتزامنا يتمثل فقط في تشكيل الحكومة بأسرع وقت”.

وفي وقت سابق، هاجم النائب سجاد سالم هيئة الحشد الشعبي وعدد من قادتها العسكريين على اثر الحديث المتواصل عن تسجيلات مسربة منسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والاساءة لمقاتلي الحشد.

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