الأنواء الجوية: جمرة القيض تستمر لغاية الشهر المقبل

ذكرت هيئة الأنواء الجوية أن موجة “جمرة القيض” الحرارة ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل، مؤكدة أن الارتفاع فيها سيكون بنحو متذبذب على شكل موجات.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، أن “موجة الحرارة التي شهدها العراق مؤخراً سوف تستمر لغاية نهاية اليوم”.

وتابع الجابري، أن “التوقعات تشير إلى حصول انخفاض بداية من الغد الخميس بنحو تدريجي”، مبيناً أن “العراق يمر حالياً بفترة لاهبة تسمى جمرة القيض تبدأ من منتصف شهر تموز وتنتهي في نهاية الثلث الأول من الشهر القادم”.

وأشار، إلى أن “جمرة القيض تتميز بارتفاع الحرارة والرطوبة وسكون الرياح وتؤدي إلى خروج الحشرات والزواحف”، موضحاً أن “الارتفاع في هذه الفترة لا يكون مستمراً إنما بنحو متذبذب على شكل موجات”.

ومضى الجابري، إلى أن “معدلات الحرارة الحالية تكون بنحو 49 درجة في بغداد والمناطق المحيطة بها أما المناطق الجنوبية فأن الدرجات ستكون خمسينية”.

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