(الاسلاميين الشيعة حتى لو فسدوا وقتلوا وخانوا).. (فهم براء من فتن العراق).. (والاكراد والسنة والبعثية والصدرية وامريكا والتشارنة.. يتحملون ذلك)؟ (الكاتب.. احمد صادق.. مثالا)..

عندما تستمع لانصار نوري المالكي والولائيين.. بالاطار التنسيقي يطرحون انفسهم هم ممثلي (المكون الاكبر).. وما دونهم ليسوا كذلك.. ويقصدون (الصدريين).. ويشمل ذلك البعثيين والشيوعيين ايضا ليسوا شيعة .. فقط وفقط (الاطار).. هم ممثلي (الشيعة).. حتى لو كنت شيعيا تصلي وتصوم وتحج وتوالي الائمة المعصومين الاثني عشر.. وتذهب زيارات للمراقد الشيعية وتقلد المرجعات .. وتنتظر الامام المهدي (عج).. ولا تدعم الاطار .. فانت ليس شيعيا ولا تمثل الشيعة والتشيع.. ضمن المقياس (الاطاري).. وتتهم (جوكري، عميل السفارات، تشريني، سني، كردي، بعثي، صدامي.. وهابي.. صهيوني.. اسرائيلي.. امريكي).. في وقت غالبية منتفضي تشرين هم من العرب الشيعة بوسط و جنوب العراق.. وعلما الاطاريين يعتبرون البعثيين في سوريا وعلى راسهم بشار الاسد .. (بمحور التشيع والمقاومة).. فعليه الانتماء للبعث لا يخرج صاحبها عندهم من التشيع ؟ فكيف نفهم ذلك.. وضمن اي مقياس.. ؟

ولا نعلم ما مشروع الاطار الذي يجعلهم (يمثلون الشيعة) وما دونهم (ليسوا كذلك)؟

الجواب بسيط جدا..وعلى لسان ابواقهم الاعلامية .. فهم يختزلون التشيع والشيعة بكل من يناصر ايران (اي ايران قسيم الشيعي عن غير الشيعي) حتى لو كنت بعثيا او شيوعيا او ملحدا او كافرا او مسيحيا.. فكل من يقف معها.. و يضحي بالعراق في سبيلها.. ويجعل مصالح ايران القومية العليا هي الاولية بالعراق.. ويعتبر النصر على داعش بالعراق بفضل ايران .. هو (شيعي ويمثل المكون الاكبر)؟ وخير دليل (وقوف ايران مع ارمينيا المسيحية المدعومة روسيا.. ضد جمهورية اذربيجان ذات الغالبية الشيعية).. ووقوفها مع بعثيي سوريا .. وعدائها لبعثيي العراق..

اي من يحدد انت شيعي من غير شيعي هو (قربك او بعدك عن ايران)..

وتبنيك شعار لولا ايران لكان اعراض العراقيات بمواخير دعارة الدواعش.. (سوق النخاسة).. حتى لو استنزف العراق 36 الف شهيد بالقتال ضد داعش، وجبهات الحرب هي مدن العراق التي دمرت بالغربية.. وعشرات المليارات التي صرفت كمجهود حربي لقتال داعش من خزائن العراق وليس ايران.. واستشهاد ما يقارب 500 قائد عسكري عراقي من ضباط العراق بالقتال ضد داعش.. وابطال الحرب ضد داعش شهداء العراق اولا.. وقادة النصر كالقائد العسكري عبد الوهاب الساعدي ثانيا.. رغم كل ما سبق (الاطار) يقولون ان ايران والايرانيين لهم وحدهم الفضل بذلك (الخامنئي والسستاني وسليماني) رغم ولا واحد من هؤلاء جرح او قتل بالقتال ضد داعش.. ورغم ايران قطعت الكهرباء عن العراق خلال الحرب ضد داعش وانهيار اسعار النفط بحينها..بدعوى (هناك ديون على العراق).. ورغم تدفق المخدرات المهولة من ايران للعراق.. وتهريب النفط العراقي لحدود ايران..

فالكاتب (احمد صادق).. يروج (البعثيين قد اوقعوا بالمالكي اخيرا)؟؟ لنعرف هزالة العقل البشري

اي لديه.. ان تاريخ المالكي ليس له علاقة بوقوع المالكي .. وكانه المالكي (غزال.. كيوت.. حباب) لا يخرج الباطل من بين يديه.. وان البعثيين تصيدوه واوقعوا فيه اخيرا؟ وان المالكي جعل العراق ووسطه وجنوبه خاصا مثل (دبي او على الاقل مثل كوردستان).. عجيب غريب امر قضية.. في وقت ابو المثل يقول (لا اصير حرامي.. من القاضي لا تخاف).. (ونتعجب ان عشيرة المالكي بعضهم يناصره.. في وقت نوري المالكي لم يجعل على الاقل طويريج مسقط راسه.. مثل ما فعل محمد بن راشد بدبي.. او مثل ما فعل البرزاني باربيل.. او الطالباني بالسلمانية.. او على الاقل مثل ما فعل صدام بتكريت مسقط راسه).. بل نجد المالكي ترك طويرج مهملة.. واكتفى بشراء الذمم..وترك شيوخ العشائر ومنها من بني مالك.. يمارسون تهريب المخدرات والسلاح والنفط.. بدون اي رادع قانوني..

بمعنى هم يعتبرون (التسريبات) هي مؤامرة على المالكي.. (وليس ما قاله المالكي)

اي المشكلة لديهم ليس ما ورد بتصريحات المالكي المسربة.. ولكن المشكلة بتسريبها ؟ اي من لطخ سمعة المالكي التسريبات.. وليس ما فعله وقاله المالكي؟ عجيب غريب امر قضية؟ حالهم حال (مجرد قتل ضحيته.. او سرق مالا) فيقولون انصار المجرم (المؤامرة ليست جريمة القتل او السرقة..ولكن كشف تسجيل صوتي للمجرم معترفا ومتفاخرا بما فعل).. في وقت ما قاله المالكي ليس صدمة لاحد.. فكلنا نعلم ان مؤيدي المالكي يؤيدوه اصلا لما سرب من كلامه.. وصحة التسريبات بان ما قاله المالكي معروف لدى الجميع .. (فلو طرحت التسريبات على مؤيدي المالكي.. ستجدهم يقولون.. ما هو الخطأ في ما قاله المالكي؟ كل ما قاله صحيح).. هذا جوابهم.. فهناك شريحتين تؤيد المالكي.. شريحة تؤيده (لانه ابو الخبزة).. وشريحة تؤيده (ليس حبا به.. ولكن كراهية للسنة والاكراد والصدريين).. بمعنى الاغلبية الساحقة التي تؤيد المالكي .. لا تنمي لحزب الدعوة بل تكره هذا الحزب.. ولكن تؤيده لما ذكرناه ..

ويختزلون المالكي (باعدام صدام).. حتى لو حكم فسادا وفشلا وسقط ثلث العراق بيد داعش

في وقت ينكرون جميل امريكا ويعضون يدها التي مدت للعراق وشيعته .. فبوش رئيس امريكا هو من وقع على اعدام نظام الطاغية صدام التكريتي المرعب.. في وقت من يطرحون انفسهم معارضة هاربين خارج العراق .. مرعوبين بدهاليز طهران وقم ودمشق ولندن وغيرها .. ولا يفكرون اصلا بانهم سوف يرجعون للعراق يوما.. وينتظرون شخص اسطوري لينقذهم.. لتأتي امريكا التي حشدت جيوشها وطيرانها وتقنياتها ودباباتها وكل الاسلحة الحديثة.. لتسقط الطاغية صدام.. ثم ينسب (اعدام صدام) لمهتلف مثل نوري المالكي.. الذي اعدم سجين اسمه صدام .. سلمه الامريكان له.. فالامريكان اسقطوه ثم اعتقلوه.. ثم سلموه لجلاديه ليعدمونه.. بيوم العيد ..

ولنتبه ايضا.. ختزلون ايران بدعوى (دعمها للعراق ضد داعش)؟

ولا يهم ان (ايران تدعم اسوء طبقة سياسية حكمت العراق منذ 2003 واحتضنتهم هي وسوريا لعقود، كالمالكي والعامري وقيس الخزعلي وعبد الفلاح السوداني واكرم الكعبي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري ..الخ).. ولا يهم سوريا الاسد دعمت الارهاب منذ 2003 باعتراف المالكي نفسه.. ولا يهم ايران منها تاتي اطنان المخدرات، ويهرب النفط العراقي ايضا عبر حدودها.. والشيء بالشيء يذكر.. نجدهم ايضا يختزلون المالكي (باعدام صدام).. ولا يهم تاريخه الاسود المصخم بالفساد ونهيار العراق بيد داعش وهيمنت ايران بظل حكمه..

ثم تاريخ المالكي ومنها برئاسته لرئاسة الوزراء لدورتين.. اشتهر حكمه بالفساد المهول

باعتراف المالكي نفسه.. الذي قال لدي ملفات فساد كبرى لم اكشفها خوفا من سقوط العملية السياسية.. اي يعترف بالتستر على الفساد خوفا على الدجاجة التي تبيض ذهبا عليه وعلى شركاءه (العملية السياسية).. واعتراف المالكي بانه فاشل وان جميع من في الطبقة السياسية فاشلين.. ورغم كل ذلك ومثل عين العاهرة يصرون على البقاء بالسلطة بنفس سياساتهم السابقة التي اضعفت العراق واثخنته بالجراح..

علما.. الاطاريين شعارهم (قوة العراق.. ضرر للمذهب).. (وقوة ايران .. قوة للمذهب)..

و(ايران ضعيفة .. عراق قوي).. (عراق قوي.. ايران ضعيفة فيه).. فعليه يتبنون اضعاف العراق لفسح المجال لهيمنة ايران عليه.. ويعتبرون ان عملت على بناء قطاع الكهرباء بالعراق تتهم فورا بانك امريكي صهيوني وهابي خليجي..تريد حرمان ايران من مليارات الدولارات التي تجنيها من العراق المحاصرة كما يروجون من قبل امريكا.. واذا تجرأت وطالبت بحصة العراق المائية من ايران.. تتهم فورا بانك متامر على ايران.. واذا طالبت بعدم جعل الحدود العراقية (سفردح) .. بمطالبتك بوضع تاشيرات وضرورة ان يدخل الايرانيين للعراق عبر شركات سياحية خاصة.. وليس باجتياح بشري.. بلا فيزة ولا تاشيره.. فان طالبت بذلك تتهم فورا بانك تريد منع محبي الحسين الايرانيين من دخول العراق.. ويقولون لك (لا شيء اسمه عراق مستقل عن ايران).. تحت شعارهم (العراق وايران واحد لا يمكن الفراق)؟؟ بخيانة لا مثيل لها..

وننبه:

المالكي والصدر مهما حصل صراع بينهما.. ولكن يدركون بان هناك خط احمر لا يتجاوزونه

وهو ادراكهم بان (النظام السياسي.. مثل سفينة).. اذا غرقت غرقوا معا.. فكما نذكر دائما ..(اذا ربان السفينة المالكي فان مرساتها الصدر).. فنجد بصولة الفرسان .. نوري المالكي شن هجوم على مليشة الصدر ولكن لم يقصف مكاتب الصدر التي تدعو للتمرد على الدولة.. ولم يعتقل مقتدى الصدر زعيم مليشة الصدر.. ولم يقتل اي مدير مكتب من مكاتب الصدر التي ادارت المعارك وشرعنتها ضد الدولة.. وبعد الصولة استمر المالكي و الصدر بالعملية السياسية وبتقاسم الكعكة وبتدفق الاموال لهما .. فاصبحوا مع حواشيهم من اصحاب الجكستارات والمولات والعقارات والارصدة الخرافية..

وكلاهما يدركون اي الصدر والمالكي.. لن تسقط منظومة الفساد الا بسقوطهما..

فلن يحاكم حوت من حيتان الفساد حول المالكي الا بسقوط المالكي نفسه..ولن يحاكم حوت من حيتان الفساد حول الصدر الا بسقوط الصدر نفسه.. كما لم يحاكم بعثي الا بسقوط صدام نفسه..

وبالمباشر نبين..:

لماذا يحملون شيعة السلطة (البعثية وامريكا والصدر والتشارنة.. الخ) المسؤولية

عن كل السلبيات بالعراق؟

– امريكا يحملونها المسؤولية لانها اسقطت صدام والبعث ..واعتبروا ذلك احتلال للعراق..

– التشارنة يحملونهم المسؤولية لانهم انتفضوا ضد الفساد والفاسدين..فكسروا الخطوط الحمر..

– الاكراد.. لانهم عمروا كوردستان.. ففضحوا فساد سياسيي شيعة السلطة.. الذين تركون وسط وجنوب العراق مثال للتخلف والاهمال و البطالة والخراب..

– البعثية لانهم رفضوا النظام السياسي بعد 2003..

– اسرائيل لانها تقف ضد تغول ايران..

– الخليج لانه يرفض تمدد ايران بالشرق الاوسط…وخوف الخليجيين على دولهم ان يكون حالها حال العراق وسوريا واليمن وليبيا وسوريا ولبنان.. مثال الفساد والاهمال والخراب والمليشيات..

– الصدر.. لانه ينافسهم بحصة اكبر له من الكعكة.. ولخوفهم ان يكون رجل ايران الاوحد لها بالعراق.. فيهمش الولائيين و المالكي بالمحصلة ان حصل ذلك.. علما (لو الصدر والمالكي لم يتكلمون باسم العراق.. وانشغلوا على الاقل بنهوض عمراني لمدينة الثورة والشعلة والحيانية مثلا بالنسبة للصدر.. والمالكي بالنسبة لطويريج.. لاصبحوا مثال يحتذى للاخرين)..ولكن حالهم لا حضة برجيله ولا حضة بسيد علي.. لا عمروا العراق ولا عمروا المدن المحسوبة عليهم)..

وننبه:

(فائق الشيخ علي..ناغم العقل الباطن للشعب)..(والمالكي ناغم العقل الباطن لكل شيعي عراقي)

ونقصد.. ما ذكره فائق الشيخ علي.. بان هناك قوة قاهرة سوف تكنس النظام السياسي الحالي من جذوره.. ويحاكم كل فاسد باقصى العقوبات وتصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة.. ويتم اعادة المرجعية لدورها الطبيعي بعدم التدخل بالسياسية.. ويواجه مقتدى الصدر بقوة حديدية.. ويتم ارجاع ايران ونفوذها وهيمنتها.. لخارج الحدود العراقية.. فناغم فائق الشيخ علي بذلك العقل الباطن للعراقيين باغلبيتهم.. وخاصة العرب الشيعة..

واما نوري المالكي بتسريباته الصوتية.. ناغم العقل الباطن لكل شيعي

من المخاوف من تغول السنة والاكراد.. والتاريخ الاسود للصدريين ولمقتدى الصدر.. ومخاطر المليشيات الحشدوية والصدرية.. وانشغالهم بالمال والمزارع .. وفتح ملف الحشد والسرايا بخصوص الفضائيين.. فمليشة بدر لديها 40 الف فضائي بالحشد.. والسرايا الصدرية لديهم 19 الف فضائي بالحشد في وقت هم 2000 فقط بسامراء).. وكذلك اشار المالكي مستصغرا جماعة ايران من المليشيات (كبدر وكتائب سيد الشهداء وحزب الله والعصائب وبدر).. كما اعترف بذلك المالكي بالتسريبات الصوتية له.. وقد يكون مصير (المالكي) مصير هشام الهاشمي بعد ان كشف بدراسة هيكلية الحشد وهيمنت قيادات ولائية فقط عليه.. واعداده.. والميزانية الضخمة التي تستلمها مليشة الحشد الولائية دون حشد العتبات .. ليتم تصفيته.. بعد كشف بحثه..

علما الصراع بين المالكي والولائيين.. هو انعكاس لصراع الحرس الثوري واطلاعات بايران

فالمالكي دعى للوقوف مع الحرس الثوري الايراني.. دون الاطلاعات الايرانية .. وكذلك هو صراع لاخذ دور للمالكي لدعم احد اجنحة ايران (الحرس الثوري اليه).. وكذلك ادراك المالكي بانه تم ابتلاعه من قبل الولائيين.. وان ايران تعتمد عليهم اكثر منه.. فاراد ان يتبنى خط له.. لا هو صدري ولا ولائي.. عسى ان يعيد تأهيل نفسه.. بدون قطع صلته مع ايران.. فرجح الحرس الثوري الايراني دون اطلاعات الايرانية كما ذكرنا..

ونذكر:

نوري المالكي يتحمل كل المسؤولية.. لان ضباط الجيش هو من عينهم.. قبل 2014..

وازاح كثير من الضباط الاكفاء من ضباط الجيش العراقي.. فالقضية ليست ان هؤلاء الضباط بعثية او غير بعثية.. ولا يوجد شيء اسمه صداميين وبعثيين.. فكلاهما واحد.. مع العلم انه يوجد بعثيين جناح سوريا وبعثيين جناح العراق.. عليه ما حصل بالموصل والانكسار المتعمد لكسر الجيش العراقي وافقاد الثقة فيه.. ينطبق عليه (اسود قادهم كلب).. ضمن مقولة (اعطني جيشا من الكلاب يقودهم اسد.. اهزم جيشا من الاسود يقودهم كلب).. فجيش من اسود العراق قادهم المالكي وبقية حفنة الفاسدين منذ 2003 لحد يومنا هذا..

(ونوضح كما نعنيه بان الفتوى والحشد مؤامرة على الجيش العراقي )..

هو ان الجيش السوفيتي انهزم وانكسر وفقد مساحات واسعة امام هتلر والنازية بالحرب العالمية الثانية.. ولكن الروس اعتمدوا على جيشهم ومدوه بالرجال والسلاح..واعادة تأهيله لسنوات.. ولم يقبل استالين ان تفتي الكنيسة المسيحية الارذوذكسية بفتوى لقتال النازية.. ليشن الجيش السوفيتي هجوما كاسحا مع حلفاءه وهزموا المانيا وهتلر والنازية.. وكذلك مصر انهزمت وانكسرت عام 1967 مع اسرائيل وفقدات اراضي لها .. ولكن صبرت 5 سنوات واعادة تأهيل الجيش المصري .. واسترجعت الكثير عام 1973.. ولم تذهب القيادة المصرية لمشيخة الازهر حتى تحصل فتوى بقتال اسرائيل .. لانهم يدركون بان ذلك دمار للدولة وذهاب هيبتها بذهاب هيبة جيشها، وسيطرة العمامة البائسة على شؤون الدولة)..

وطرح مصطلح (استتابهم المالكي) ليذكرنا بفكر داعش والاستتابة

لمن عمل بالشرطة والجيش العراقي لينخرطون معه.. فسقوط الموصل بيد داعش هي نتاج فساد النظام السياسي ومنه بزمن رئاسة المالكي .. ففي 2014 سقط المالكي وليس الجيش العراقي.. فيوم اعلن المالكي عن الحشد قبل يومين من الفتوى.. هي ضربة استباقية للجيش العراقي.. وحتى فتوى الكفائي التي غولت عدد المليشيات.. كانت مؤامرة ضد الجيش العراقي.. وهيمنت مليشيات ولائية اطرت ببدعة هيئة حكومية باسم هيئة الحشد.. ليكون لايران حرس ثوري بالعراق باسم (الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.. اجسادهم بالعراق وارواحهم في ايران).. فهروب ضباط عينهم المالكي يشتهرون بالفساد الى كردستان.. وانسحاب فرق بالجيش بناء على اوامر عليا.. وتركهم اسلحتهم .. وعدم مبالاة المالكي بسقوط الموصل.. بقدر بقاءه بالسلطة.. وضحالة مكتب المالكي والتقارير التي ترفع له .. عن سير الاحداث في الموصل من ضباط ميدانيين وقادة عسكريين عينهم المالكي نفسه.. وعين المالكي ايضا بعثيين ومنح ضباط الحرس الجمهوري رواتب تقاعدية تصلهم لخارج الحدود وخاصة لمن ذهب منهم لمصر.

فتسريبات نوري المالكي.. اثارة مخاوف الشيعة من الصدر والسنة والاكراد؟

فالمالكي (يعتاش على ترويج فكرة المؤامرة) وليس بقاموسة هو ولا شركاءه ولا خصومه اي نية او تفكير ببناء العراق ونهوضه وانفتاحة على الدول المتقدمة.. فمن يسمع التسريبات من جلسات المالكي .. يجعل العقل الباطن الشيعي حتى الذي يكره نوري المالكي.. يشعر بصحة المالكي وما يثيره من مخاوف من الصدر والسنة والاكراد.. بشكل او باخر.. ومن جهة ثانية.. يدرك الشيعة بان

وكيف تفسر (المالكي يبرر فشله على علاكة خصومه) والصدر يبرر فشله على علاكة العراقيين

سؤال للكاتب احمد صادق.. (فالمالكي يدعي ان الصدر والمجلس وقفوا ضد قانون البنى التحتية) .. فنسال وفق ذلك (اين هدرت مئات المليارات الدولارات في عهدك يا نوري المالكي.. سؤال نحيله الى الكاتب احمد صادق.. ؟ وكيف تفسر الثراء الفاحش لحاشية والمقربين للمالكي ولقياداته الحزبية والعسكرية والسياسية والمليشياتية وشركاءه بالعملية السياسية بظل رئاسته لرئاسة الوزراء لدورتين)..يا احمد صادق؟ فالصدرين يدعون انهم لم يبلطون شارع لان هناك مؤامرة كونية عليهم اسرائيلية.. وان مقتدى الصدر لا يسمح له ببناء العراق؟ فمتى اراد الصدريين بناء العراق .. ووقف الاخرين ضدهم؟؟ واما بخصوص المالكي (كيف تريد بنى تحتية يمرر فيها عشرات المليارات الدولارات.. بادارة وهيمنت نفس الوزراء والكتل السياسية التي سرقت المال العام لسنوات وبظل حكمكم ايضا)؟

المحصلة.. من اوقع بالمالكي هو سياسة المالكي.. الفتنوية

فهو اعلن عداءه ضد الاكراد والسنة والصدريين .. وحمل الجميع المسؤولية عن فشله وفساده .. فالمجلس والصدريين وقفوا ضد قانون البناء كما ادعى المالكي.. والبعثية والاكراد والسنة وامريكا تامروا لسقوط الموصل.. وفي كل ذلك (المالكي كيوت.. ليس رئيس للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.. ووزير الدفاع والمخابرات والداخلية وكالة..).. بحينها.. ونشير لحقيقة.. بان العرب الشيعة الجعفرية بالعراق مسحوقين من قبل الاقليتين الولائية والصدرية..فالولائيين لديهم ائمتهم الخاصين (الخميني وخامنئي وسليماني) الايرانيين.. ان مسستها يحل قتلك وتعذيبك وتصفيتك.. ويستبعدوك من كونك شيعيا اصلا.. والصدريين لديهم ائمتهم الخاصين بطائفتهم ايضا (الصدر الثاني ومقتدى الصدر) ان ممستهم (يحل قتلك وتنعذيبك وخطفك وصكك.. ويستبعدوك من كونك شيعيا اصلا..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

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سجاد تقي كاظم