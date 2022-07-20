البرلمان يتجه لإعادة تشكيل لجانه لضم النواب الجدد

بغداد/ نبأ مشرق

يتجه البرلمان إلى إعادة تشكيل اللجان بما يتناسب مع المتغيرات الحاصلة ودخول نواب جدد بدلاً عن أعضاء الكتلة الصدرية الذين استقالوا في وقت سابق، ويؤكد الإطار التنسيقي أن حسم الرئاسات الدائمة تلك اللجان سوف يكون بعد تشكيل الحكومة، وأنه ثقله الانتخابي يتيح له الحصول على العدد الأكبر منها.

وقال رئيس كتلة دولة القانون عطوان العطواني، إن “اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نائبه الثاني شاخوان عبد الله برؤساء الكتل النيابية أمس الأول جاء بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني”.

وتابع العطواني، أن “المجتمعين ناقشوا مهام وتحديات المرحلة المقبلة داخل البرلمان، على الصعيدين التشريعي والرقابي، وسن القوانين ذات الأهمية القصوى التي يحتاجها المواطن، ومناقشة جميع المشروعات التي وردت من الحكومة من أجل إعادة قراءتها”.

وأشار، إلى أن “المناقشات تطرقت إلى إعادة تشكيل اللجان بما يتماشى مع الأوزان الانتخابية الجديدة التي جاءت بعد انسحاب الكتلة الصدرية واستقالة أعضائها”.

ومضى العطواني، إلى أن “الاتفاق حصل بأن ننتهي من الحالة التي حصلت في الفصل التشريعي السابق وهي تكرار عضوية نواب في أكثر من لجنة واعتماد أن يكون النائب عضواً في لجنة واحدة فحسب”.

من جانبه، ذكر النائب ثائر مخيف، أن “النواب سوف يبقون في لجانهم، وسيكون هناك مجرد شغل لعضوية المقاعد الشاغرة التي تركها النواب المستقيلون”.

وتابع مخيف، أن “البرلمان سبق له أن صوّت على عضوية اللجان بموجب جلسة خاصة لهذا الإجراء وبالتالي لن يكون هناك مراجعة لعضوية مَن تم التصويت عليه”. وأشار، إلى أن “اللجان ما زالت برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مع وجود آراء بدأت تُطرح من أجل تسمية رئاسات دائمة، وهي تخضع للمحاصصة”.

وبين مخيف، أن “رئاسات اللجان الدائمة ستكون بعد تسمية الوزارات، لأنها مرتبطة ببعض، كون اللجنة ستمنح لجهة أخرى تختلف عن الجهة التي ستحصل على الوزارة المعنية بالقطاع ذاته”.

إلى ذلك، قال النائب وليد السهلاني، إن “النظام الداخلي لمجلس النواب يحكم اللجان، ومهامها وعددها واختصاصاتها”.

وتابع السهلاني، أن “الدورة الحالية شهدت بعض التغييرات على هيكلية اللجان من خلال شطرها لاسيما تلك التي عليها ثقل كبير”.وأوضح، أن “النواب الجدد سيتم توزيعهم على اللجان بشكل طبيعي وسلس، أما الرئاسات فستكون بعد الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاق الانتخابي”، مؤكداً أن “الإطار التنسيقي سوف يحصل على العدد الأكثر من اللجان كونه الكتلة الأكبر داخل البرلمان”.

وانتهى السهلاني، إلى أن “مجلس النواب عاكف على القيام بمهامه التشريعية، حتى لو لم يتم انتخاب الرئاسات الدائمة للجان، كون عملها مستمر ويمكن لها أن تمرّر القوانين بحسب ما نص عليه الدستور”.

وكانت الكتل قد اتفقت أمس الأول على استئناف عمل مجلس النواب بعد شهر من العطلة التشريعية، على أن يكون العمل بواقع 8 جلسات شهرياً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط