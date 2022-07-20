الحكيم يبحث مع بلاسخارت مسار تشكيل الحكومة القادمة ويؤكد اهمية الدور الاممي في مساعدة العراق

بحث عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مسار تشكيل الحكومة والاستحقاقات القادمة.

واكد الحكيم ، بحسب بيان لمكتبه ، اهمية تشكيل الحكومة وفق معايير محددة في اختيار رئيسها واطرافها ووزرائها، مشددا على ضرورة تشكيل الفريق المنسجم من الشخصيات الكفوءة والنزيهة.

ودعا جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها لانهاء حالة الانسداد السياسي الحالي، مجددا الدعوة للاكراد لحسم مرشحهم كإستحقاق يفضي إلى تشكيل الحكومة.

و اكد الحكيم على أهمية الدور الأممي في مساعدة العراق لإيجاد الحلول لازمة المناخ والأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية الحضور الأممي على المستوى الثقافي والإجتماعي ومساعدة العراق على تجاوز التحديات باعتبار أن استقرار العراق ضرورة لأمن واستقرار المنطقة والعالم./انتهى9

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