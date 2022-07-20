الديمقراطية تشارك في احتفال الذكرى 43 لانتصار الثورة الساندينية في سفارة نيكاراغوا في العاصمة الإسبانية مدريد

بمناسبه الذكرى ٤٣ لانتصار الثورة الساندينية في نيكاراغوا، أقيم احتفال سياسي وثقافي في سفارة نيكاراغوا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فرع إسبانيا في هذا الاحتفال، وكان على رأس الوفد أمين الفرع عضو اللجنة المركزية للجبهة الرفيق أبو فيكتور بحضور العديد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية مثل الرفيق ريمون كاسانوفا والرفيق خوان رومان والرفيقة تريسة سانش.

قدم الرفيق أبو فيكتور بكلمته التهاني للقائم بأعمال السفارة والرئيس دانيل اورتيغا وعموم الشعب الصامد والمناضل في نيكاراغوا وأعضاء الجبهة الوطنية الساندينية.

وعلى هامش الفعالية التقي الرفاق مع وفود من سفارة كوريا الشمالية، وكوبا وفنزويلا، إلى جانب وفود من أحزاب إسبانية تقدمية ويسارية.

اختتم الحفل بكلمة القائم بأعمال سفارة نيكاراغوا، وتخلل الاحتفال فقرات موسيقية حول انتصار الثورة.

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