الرئيس الصربي يعلن التوصل لاتفاق لبيع الحبوب والقمح لمصر  

روما/ وكالة نوفا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش موافقة بلاده على بيع الحبوب لمصر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى الرئيس الصربي فوتشيتش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بلغراد.

وأوضح فوتشيتش أن صربيا قد حصلت مؤخرًا على شهادة تصدير القمح والتفاح، و”لحوم البقر أيضًا”، مضيفا: “إنه لشرف عظيم لصربيا أن تتاح لها الفرصة لاستضافة رئيس مصر بعد ما يقرب من أربعة عقود، خاصة زعيم كبير ومهم وصادق مثل عبد الفتاح السيسي”.

وصرّح أن اللقاء مع الرئيس السيسي ناقش الوضع السياسي في العالم، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على كلا البلدين، وأنه تم الاتفاق على تعاون وثيق بين وزارتي خارجية البلدين في المؤسسات والمحافل الدولية.

وقد حدد رئيس صربيا إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي تبناه الزعيمان، بأنه الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه “البناء الكبير والناجح لتعاوننا”، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهودا للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية العام وأنه ناقش التعاون في قطاع الصحة.

أخيرًا، أعرب الرئيس الصربي عن أمله في إمكانية إعادة فتح شركة الطيران المباشر مع القاهرة، والتي تم إلغاؤها بسبب الوباء، إلى جانب الرحلات الجوية المستأجرة الحالية إلى المواقع المصرية.

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