Posted on by

الرئيس الصربي يعلن التوصل لاتفاق لبيع الحبوب والقمح لمصر  

روما/ وكالة نوفا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش موافقة بلاده على بيع الحبوب لمصر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 وأدلى الرئيس الصربي فوتشيتش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بلغراد.

 وأوضح فوتشيتش أن صربيا قد حصلت مؤخرًا على شهادة تصدير القمح والتفاح، و”لحوم البقر أيضًا”، مضيفا: “إنه لشرف عظيم لصربيا أن تتاح لها الفرصة لاستضافة رئيس مصر بعد ما يقرب من أربعة عقود، خاصة زعيم كبير ومهم وصادق مثل عبد الفتاح السيسي”.

 وصرّح أن اللقاء مع الرئيس السيسي ناقش الوضع السياسي في العالم، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على كلا البلدين، وأنه تم الاتفاق على تعاون وثيق بين وزارتي خارجية البلدين في المؤسسات والمحافل الدولية.

 وقد حدد رئيس صربيا إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي تبناه الزعيمان، بأنه الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه “البناء الكبير والناجح لتعاوننا”، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهودا للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية العام وأنه ناقش التعاون في قطاع الصحة.

 أخيرًا، أعرب الرئيس الصربي عن أمله في إمكانية إعادة فتح شركة الطيران المباشر مع القاهرة، والتي تم إلغاؤها بسبب الوباء، إلى جانب الرحلات الجوية المستأجرة الحالية إلى المواقع المصرية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close