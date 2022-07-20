العكيلي: القصف التركي نُفذ من داخل العراق

أكد الخبير الامني صباح العكيلي ، الأربعاء،أن ضعف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي سبب في تمادي العدوان التركي على الأراضي العراقية، مشيرا الى ان القصف انطلق من داخل البلاد.

وقال العكيلي في حديث أنه” يجب أن يكون هناك موقف جدي وفعلي بعيد عن الاستنكار و التصريحات الإعلامية وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة”، مؤكدا ان ” الاعتداء نفذ من داخل العراق”.

وأضاف، يجب أن” يعقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة و وضع حد لتكرار القصف من العدوان التركي على مصيف (برخ) في محافظة دهوك شمالي العراق الذي راح ضحيته عشرات الأبرياء”.

وتابع، أن” لا يحق للقوات التركية أقامة القواعد العسكرية داخل الأراضي وهذا مخالف للأعراف و القوانين الدستورية التي يجب أن تلتزم بها البلدان المجاورة”.

وتواصل تركيا توغلها في الداخل العراقي وتنفيذ هجماتها العسكرية بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل عشرات الضحايا وتهجير العديد من القرى الحدودية بمحافظات إقليم كردستان وأخرها قصف اليوم على مصيف (برخ) في محافظة دهوك شمالي العراق الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء. انتهى/25ي

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