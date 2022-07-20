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المالكي لـ /بلاسخارت/ : مصممون على تشكيل حكومة خدمية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعا

 استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخرت، مؤكدا ان الاطار التنسيقي وحلفاءه مصممون على تشكيل حكومة خدمية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعا.

وقال مكتب المالكي في بيان “جرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية التي يشهدها العراق والمنطقة ، فضلا عن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأشار المالكي، بحسب البيان، الى أن الاطار حقق تقدما كبيرا في موضوع مرشح رئاسة الوزراء واليوم بدات اللجنة المكلفة بدراسة اسماء المرشحين اعمالها ومن المؤمل قريبا جدا حسم هذا الملف والبدء في اليات تشكيل الحكومة، مجددا الدعوة الى القوى الكردية لحسم مرشح رئاسة الجمهورية سريعا”.

واوضح رئيس ائتلاف دولة القانون ان على الحكومة القادمة اضافة الى تقديم الخدمات واستعادة هيبة الدولة العمل على تصحيح مسار العملية السياسية واجراء انتخابات جديدة بعد اجراء التعديلات على قانون الانتخابات، داعيا المجتمع الدولي والمنظمة الاممية الى دعم العراق في تجاوز التحديات”./ انتهى ف

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