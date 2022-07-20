تصفيات رئاسة الوزراء تستقر على خمسة أسماء من بين 25 مرشحا

اكد عضو الاطار التنسيقي غضنفر البطيخ , الأربعاء , ان اللجنة التي شكلها الاطار اختارت خمسة أسماء من ضمن 25مرشحا وسيتم الإعلان عن واحد منهم خلال 72 ساعة ليتم عرضه على بقية القوى السياسية, مرجحا ان يتم الاختيار لاحد الشخصيات السياسية من الخط الثاني .

وقال البطيخ في تصريح , ان ” اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد مساء الاثنين الماضي وجه اللجنة المكلفة باختبار رئيس الوزراء المقبل حسم مرشح الاطار الى يوم السبت المقبل كحد اعلى ” .

وأضاف ان ” اللجنة التي شكلها الاطار لاختيار رئيس الوزراء المقبل حصرت خمسة أسماء فقط من مجموع خمسة وعشرين مرشحا ” , مؤكدا انه “سيتم الانتهاء من عملية الاختيار خلال 72 ساعة وفي حال وجود اختلاف في الرؤى سوف تتم عملية الاختيار من قبل النواب الشيعة بالتصويت السري المباشر فمن يحصل على اكثر من 62 صوت سيفوز بالمنصب ” .

ولدى سؤاله عن حظوظ الكاظمي وهل سيكون ضمن المرشحين أجاب البطيخ ان” الكاظمي احد الأسماء المطروحة ” , الا انه ” لم يؤكد ان كان من ضمن الخمسة المرشحين ام لا ” . انتهى / 25م

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