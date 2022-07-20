دعما لقطاع الطاقة في العراق الهيئة الوطنية للاستثمار تدعو هيئات الاستثمار بالمحافظات للاستفادة من مبادرة قروض الطاقة المتجددة

إنسجاماً مع التزامات العراق بمقررات مؤتمر باريس للمناخ وتوجيهات الدولة الداعية لتطوير قطاع الطاقة في العراق بالإعتماد على المصادر المتجددة في توفير الطاقة الكهربائية وجهت الهيئة الوطنية للإستثمار جميع هيئات الإستثمار في المحافظات للإستفادة من مبادرة تمويل إقتناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة لتغطية إحتياجات الإفراد والمؤسسات التي أطلقها البنك المركزي العراقي مطلع هذا العام

مشيرة الى ما تضمنته من تقديم قروض بدون فائدة مع عمولة إدارية لمرة واحدة مقدارها 6% بفترة تسديد تمتد لخمس سنوات من تأريخ تمويل المصرف وأرفقت ضوابط التمويل التي أمتدت لتشمل الوحدة السكنية المفردة والمشاريع الإقتصادية الصغيرة والصناعية والتجارية والمتوسطة ، فضلاً عن المجمعات السكنية وجميع الفئات الأخرى.

والتي تم على ضوئها إعداد ضوابط ومنهجيات لتنفيذ المبادرة التي تمثل إنتقالة متميزة لقطاع الطاقة في العراق يمكن ان تسهم وبشكل فاعل في تغيير الثقافة المجتمعية لهذا القطاع.

هذا وكانت الهيئة قد منحت إجازات إستثمارية لشركات دولية مثل (باور شينان الصينية وتوتال الفرنسية ومصدر الإماراتية ) لإنشاء مشاريع كهروشمسية ، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول من الطاقة التقليدية الى الطاقة النظيفة والمتجددة .

دائرة العلاقات والإعلام في الهيئة الوطنية للإستثمار

19 – تموز – 2022

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