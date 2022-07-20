رباعية التنسيقي تركن الكاظمي في زاوية الماضي وتطيح بامال الولاية الثانية

في وقت تتسارع القوى السياسية الخطى لحسم ملف رئاسة الوزراء، تفيد مصادر مطلعة بأن اللجنة الرباعية المصغرة ضمن الاطار التنسيقي استبعدت طرح اسم رئيس الوزراء تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ضمن المرشحين على المنصب، بسبب ضعف الاداء وعدم مطابقته مع الشروط الجديدة للاطار.

وقالت المصادر إن “اسم رئيس الوزراء تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي كان مطروحا، الا ان اللجنة المصغرة والتي تضم الشيخ همام حمودي، والشيخ قيس الخزعلي، والسيد عمار الحكيم ، وعبد السادة الفريجي لاستعبدته في اخر ساعة “.

واضافت ان “اللجنة ستعقد الليلة اجتماعها ما قبل الاخير لتحديد ابرز شخصين لتولي رئاسة الحكومة كون المرشحين لرئاسة الوزراء وهم حيدر العبادي ومحمد السوداني وعبد الحسين عبطان وعلي شكري وقاسم الاعرجي لديهم تشابها بالصفات “.

واشارت الى ان “الاجتماع الاخير سيعقد ظهر الغد او مساءه من اجل اعلان الاسم المقدم بشكل رسمي لرئاسة الحكومة في وقت تنتظر جميع القوى الاحزاب الكردية الى التوافق بشأن رئاسة الجمهورية”. انتهى/25د

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