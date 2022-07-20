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زينة سرور تنتظر طرح أغنيتها الجديدة

تنتظر المطربة اللبنانية زينة سرور، طرح أغنيتها الجديد” خبر حلو” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب “.

الأغنية من كلمات الشاعرة نسرين فاروق، ألحان محمد مصطفي، توزيع باسم منير، جيتارات أحمد حسين، صولوهات محمود شاهي، طبلة أحمد عيادي، ميكس وماستر إسلام غلاب، تم التسجيل باستديو وان.

يذكر أن زينة سرور، قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية لتعبر عن حبها لمصر، بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيه، الأغنية حملت أسم ” مصر بتتكلم “، من كلمات عاصم حسين، ألحان كريم تركي، توزيع أحمد عاطف، ماستر إسلام غلاب.

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