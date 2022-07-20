صادقون: إجراءات حكومة الكاظمي “عوراء” تجاه الاعتداءات التركية

وصف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، الاربعاء، ردود أفعال وتحركات الحكومة الاتحادية تجاه الاعتداءات التركية داخل الأراضي العراقية بـ”العوراء”، فيما أكد أن المركز فرط بسيادة البلد وافقد هيبته.

وقال كريم في حديث إن “الحكومة تنظر بعين واحدة، في حال أصبح هناك استهداف لأحد ارتال قوات الاحتلال الأجنبي أو نقطة تتبع للاحتلال التركي او الأمريكي في الأراضي العراقية نشاهد ردود الأفعال الحكومية والاستنكارات، لكنها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم على الاعتداءات والتجاوزات التي تقوم بها أنقرة وواشنطن في العراق”.

وأضاف، “القوات التركية متواجدة بعمق أكثر من ٤٥ كليو متر داخل الأراضي العراقية، بالإضافة إلى أكثر من ٣٥ نقطة ومركز في شمال العراق، وعمليات القصف والاستهداف المتكررة بحق الشعب العراقي، بدون اي رد فعل من الحكومة المركزية تجاه هذه الخروقات الكبيرة”.

وأوضح النائب أن ” أولويات الحكومة الاتحادية تتمثل بحفظ هيبة الدولة واستعادة سيادة العراق، لكنها فقدت هيبتها وفرطت بالسيادة”.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي قد طالب، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بتسليم سفير تركيا في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وإبلاغه مغادرة العراق خلال 24 ساعة، مبينا أن “الاعتداءات التركية مستمرة منذ سبع سنوات ودخلت الطابع التصعيدي منذ سنتين وتمادى بسبب صمت الحكومة الحالية وحكومة إقليم كردستان أمام تركيا”.انتهى/25ر

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