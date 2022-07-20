عبد الوهاب الساعدي: الإرهاب لم يعد يشكل خطراً على العراق

بغداد: عمر عبد اللطيف

قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي إنَّ المجاميع الإرهابيَّة ضعيفة، مشيراً إلى أنها لم تعد تشكل أيَّ خطر يذكر على العراق.

وأوضح الساعدي في حديث أنَّ “جهاز مكافحة الإرهاب استطاع قتل 89 إرهابياً من المجاميع التي تواجدت في بعض المناطق خلال الأشهر الستة الماضية”، مبيناً أنَّ “العمليات الأمنية مستمرة ضد الإرهاب الذي لم يعد يشكل أيَّ تهديد أو خطر على البلاد”.

وعن أسوأ السيناريوهات تحدث الساعدي بالنفي، قائلاً: إنَّ “من المستحيل عودة الإرهاب إلى العراق كما حصل في العام 2014، بسبب اكتساب القوات العسكرية الخبرة والتنظيم والتسليح والتجهيز بعد تلك السنوات لتقف بوجه الإرهاب والإرهابيين”، مضيفاً أنَّ العراق “بات يمتلك الآن قوة جوية ومختلف الطائرات كالـ F16 و Air150 وT 50 وجميعها طائرات مقاتلة، هذا بالإضافة إلى تطور المدفعية والدفاع الجوي والمؤسسات العسكرية الأخرى”.

وبشأن عمل مكافحة الإرهاب، قال الساعدي: إنَّ “لدى الجهاز العديد من الواجبات وفق ستراتيجية مكافحة الإرهاب الخمسية كمكافحة التطرف، وهناك تنسيق مع جميع الوزارات لإعادة بناء جيل بالشكل الصحيح على السياقين الوطني والاجتماعي”، موضحاً أنَّ “من واجبات الجهاز خلق بيئة آمنة من جميع النواحي ليس لمكافحة الإرهاب فحسب وإنما لإعادة تأهيل المجتمع”.

تحرير: علي عبد الخالق

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