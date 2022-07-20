مديرةٌ حنون

بقلم الشاعر علي عبد الله البسامي / الجزائر

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بالرِّفقِ نَكسبُ أهلَ العقلِ والخُلُقِ … تهفو القلوبُ إلى ذي طِيبةٍ لَبِقِ

فالحكمُ ينجحُ بالأخلاقِ ليس بما … أبداهُ في الدَّهرِ عِيرُ الكِبرِ والحُمُقِ

والحُسنُ إنْ صَحِبَ الإحسانَ يَجعلُه ُ… رَوْضَ النُّفوسِ .. وَرَبِّ النَّاسِ والفَلَقِ

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أكرِمْ بغانيةٍ ترعى طفولتَنا … بالصِّدقِ والحبِّ في رِفقٍ وفي شَفَقِ

كالأمِّ تحنو على التِّلميذِ راجية ً… له التَّألُقَ في علمٍ وفي خُلُقِ

رصيدُها السّعيُ والإشرافُ دائبةً … ليس الظُّهورُ على الشَّاشات والوَرَقِ

يا ليتها طَبَعتْ بالسِّتر طيبتَها … أخلاقُها سَطعتْ كالشَّمسِ في الأفُقِ

تسعى وتكدحُ في إصلاح ما حَكمتْ … من يقظةِ الفجرِ حتَّى ظُلمةِ الغَسقِ

تعفو وتصفحُ في لطْفٍ وفي كَرَمٍ … باللِّينِ تُصلحُ أهل العُنفِ والنَّزَقِ

تَرْعَى الفقيرَ وتسعى في مصالحهِ … تُزيلُ عنه سوادَ اليأسِ والقَلَقِ

كم عالجتْ من مريضٍ في مَضارِبها … فأشرقَ البِشْرُ في خَدٍّ وفي حَدَقِ

بلْ قد بكَتْ فرَحاً من عَطْفِ خافقها … فالدَّمعُ يذرفه الجَفنانِ كالوَدَقِ

ما أجملَ البِشْرَ في خدٍّ لغانية ٍ… تُضفي عليه احْمِرارَ الوردِ والشَّفقِ

أتَتْ ومدرسةُ الأجيالِ مهملة ٌ… مثل الخرابة ِمن قَشٍّ ومن خِرَقِ

فاسْتصلحتْ وبنَتْ حتّى غدتْ أنُفاً… مثل الجِنانِ بِوردٍ فاتنٍ عَبِقِ

تُلقِي التَّحيَّةَ للعمَّالِ سابقة ً… من غير كِبْرٍ ولا زَيفٍ ولا مَلَقِ

كأنَّها أختُهمْ في البيتِ تكْلؤُهُمْ … بالرِّفقِ والحبِّ والإحسانِ واللَّبَقِ

ترجو لهم عزَّة الأيامِ صادقةً … والعيشَ في سَعَةٍ تُرضي وفي غَدَقِ

لو كان مَنْهَلُ رزقِ الله في يَدِها … لأغرقتهم بفيضِ التِّبرِ والورِقِ

طوبى لها الحبُّ والتَّقديرُ في زمَنٍ … يُرمَى المديرُ بِسهمِ الكُرْهِ والحَنَقِ

كم مّن مديرٍ طريدٍ من طَوَاقِمه … يأوي لمكتبه كالجرْذِ في النَّفَقِ

لأنّه عَفَسَ الأخلاق في ضَعة ٍ… وانْبتَّ في دنَسِ الأحقادِ والشَّبَقِ

يعلو على النَّاسِ في طيْشٍ وفي سَفَهٍ … كأنَّهُ الغولُ يُبدي النَّابَ في الطُّرُقِ

لا يعرفُ الرِّفْقَ والإحسانَ غايتُهُ … ما يُتلِفُ الودَّ من كُرْه ومن زَعَقِ

يرى التَّحكُّمَ أن يطغى بلا أدَبٍ … ليسحبَ النّاسَ سَحْبَ البُهْمِ بالرِّبَقِ

يا زارع الشَّوْكِ في جَنْبيكَ كن يَقِظاً … إنَّ التَّهوُّرَ مَدعاةٌ إلى الزَّلَقِ

أحسنْ وأصلحْ فكلُّ النَّاسِ يَجذِبُهمْ … حُسْنُ التَّعامُلِ لا الأغلالُ في العُنُقِ

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لا لستُ أمدحُ أشخاصا لمصلحةٍ … إنِّي أحثُّ على الأخلاق والألَقِ

هذا سبيلي سبيلُ النُّصْحِ ألزَمُهُ… وألزمُ الصِّدقَ حتى آخرَ الرَّمَقِ

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