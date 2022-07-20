مديرةٌ حنون

بقلم الشاعر علي عبد الله البسامي / الجزائر
***
بالرِّفقِ نَكسبُ أهلَ العقلِ والخُلُقِ … تهفو القلوبُ إلى ذي طِيبةٍ لَبِقِ
فالحكمُ ينجحُ بالأخلاقِ ليس بما … أبداهُ في الدَّهرِ عِيرُ الكِبرِ والحُمُقِ
والحُسنُ إنْ صَحِبَ الإحسانَ يَجعلُه ُ… رَوْضَ النُّفوسِ .. وَرَبِّ النَّاسِ والفَلَقِ
***
أكرِمْ بغانيةٍ ترعى طفولتَنا … بالصِّدقِ والحبِّ في رِفقٍ وفي شَفَقِ
كالأمِّ تحنو على التِّلميذِ راجية ً… له التَّألُقَ في علمٍ وفي خُلُقِ
رصيدُها السّعيُ والإشرافُ دائبةً … ليس الظُّهورُ على الشَّاشات والوَرَقِ
يا ليتها طَبَعتْ بالسِّتر طيبتَها … أخلاقُها سَطعتْ كالشَّمسِ في الأفُقِ
تسعى وتكدحُ في إصلاح ما حَكمتْ … من يقظةِ الفجرِ حتَّى ظُلمةِ الغَسقِ
تعفو وتصفحُ في لطْفٍ وفي كَرَمٍ … باللِّينِ تُصلحُ أهل العُنفِ والنَّزَقِ
تَرْعَى الفقيرَ وتسعى في مصالحهِ … تُزيلُ عنه سوادَ اليأسِ والقَلَقِ
كم عالجتْ من مريضٍ في مَضارِبها … فأشرقَ البِشْرُ في خَدٍّ وفي حَدَقِ
بلْ قد بكَتْ فرَحاً من عَطْفِ خافقها … فالدَّمعُ يذرفه الجَفنانِ كالوَدَقِ
ما أجملَ البِشْرَ في خدٍّ لغانية ٍ… تُضفي عليه احْمِرارَ الوردِ والشَّفقِ
أتَتْ ومدرسةُ الأجيالِ مهملة ٌ… مثل الخرابة ِمن قَشٍّ ومن خِرَقِ
فاسْتصلحتْ وبنَتْ حتّى غدتْ أنُفاً… مثل الجِنانِ بِوردٍ فاتنٍ عَبِقِ
تُلقِي التَّحيَّةَ للعمَّالِ سابقة ً… من غير كِبْرٍ ولا زَيفٍ ولا مَلَقِ
كأنَّها أختُهمْ في البيتِ تكْلؤُهُمْ … بالرِّفقِ والحبِّ والإحسانِ واللَّبَقِ
ترجو لهم عزَّة الأيامِ صادقةً … والعيشَ في سَعَةٍ تُرضي وفي غَدَقِ
لو كان مَنْهَلُ رزقِ الله في يَدِها … لأغرقتهم بفيضِ التِّبرِ والورِقِ
طوبى لها الحبُّ والتَّقديرُ في زمَنٍ … يُرمَى المديرُ بِسهمِ الكُرْهِ والحَنَقِ
كم مّن مديرٍ طريدٍ من طَوَاقِمه … يأوي لمكتبه كالجرْذِ في النَّفَقِ
لأنّه عَفَسَ الأخلاق في ضَعة ٍ… وانْبتَّ في دنَسِ الأحقادِ والشَّبَقِ
يعلو على النَّاسِ في طيْشٍ وفي سَفَهٍ … كأنَّهُ الغولُ يُبدي النَّابَ في الطُّرُقِ
لا يعرفُ الرِّفْقَ والإحسانَ غايتُهُ … ما يُتلِفُ الودَّ من كُرْه ومن زَعَقِ
يرى التَّحكُّمَ أن يطغى بلا أدَبٍ … ليسحبَ النّاسَ سَحْبَ البُهْمِ بالرِّبَقِ
يا زارع الشَّوْكِ في جَنْبيكَ كن يَقِظاً … إنَّ التَّهوُّرَ مَدعاةٌ إلى الزَّلَقِ
أحسنْ وأصلحْ فكلُّ النَّاسِ يَجذِبُهمْ … حُسْنُ التَّعامُلِ لا الأغلالُ في العُنُقِ
***
لا لستُ أمدحُ أشخاصا لمصلحةٍ … إنِّي أحثُّ على الأخلاق والألَقِ
هذا سبيلي سبيلُ النُّصْحِ ألزَمُهُ… وألزمُ الصِّدقَ حتى آخرَ الرَّمَقِتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط