مصدر يكشف عن اهم ما دار وتقرر في اجتماع قوى الاطار التنسيقي

وقال المصدر :” ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حضر اجتماع اليوم رغم معاناته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا في الأيام الماضية “.

واضاف :” ان العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري لمالكي اكدا على دورهما الأبوي وعدم ترشيحهما لمنصب رئاسة الوزراء ،وابديا تفهماً كبيراً ومرونة عالية في ضرورة التعجيل بحسم إسم المرشح المناسب لظروف المرحلة الحالية .

وأكد قادة الإطار وبالإجماع على أن المرشح لن يكون محسوباً على جهة معينة ،بل هو مرشح كل قوى الإطار كما لن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكي لا يكون مديناً لها ، بل هو من كل الاطار ولكل العراق .

وتم الاتفاق على أن تكون القيادة جماعية في اتخاذ القرارات المصيرية والستراتيجية في كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتترك الادارة لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري .

وتقرر أن تكون هناك معايير محددة لاختيار الوزراء من ناحية الكفاءة والنزاهة وان تعمم على جميع المكونات الكردية والسنية وغيرها التي تشترك بالحكومة دون استثناء .

و اتفق قادة الاطار على قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة .

واعلن قادة الاطار رفضهم التام لأي إساءة ضد مقام المرجعية الدينية والحشد الشعبي وضد السيد مقتدى الصدر ، مؤكدين ضرورة الاحتكام الى القضاء والقانون ، وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية وضبط النفس ومنع التجاوزات ، مؤكدين :” ان الدافع وراء هذه التسريبات هو احداث الفتنة واشعال الاضطرابات والاخلال بالسلم الأهلي وهو ما يخطط له اعداء العراق ، وعلينا واجب التعاون لحماية أمن الوطن والمواطن .

وبحث قادة الاطار زيارة الوفد العشائري الكبير القادم من ذي قار لبغداد ولقائه مع القيادات السياسية ، حيث اكد الوفد ضرورة وأهمية الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي .

وأكد قادة الاطار خلال الاجتماع على عدم وجود أي صلاحية لحكومة الكاظمي المنتهية ولايتها لعقد اي اتفاقات دولية ، وعدم الاعتراف بها من قبل الحكومة الجديدة التي ستتشكل خلال الفترة القليلة المقبلة ./انتهى9