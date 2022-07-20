مهرجان الأمل السينمائي الدولي 2 يمنح جائزة باسم شيرين أبو عاقلة

قررت إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي برئاسة الفنان فادي اللوند، أن تقدم جائزة تقديرية سنوية للصحافيين والإعلاميين من ذوي الهمم وغيرهم من المبدعين حول العالم، في فكرة جديدة ومبتكرة تقديراً لجهودهم الجبارة في تحدي الإعاقة والوصول إلى قمة النجاح على رغم كل الظروف الصعبة.

كما تتشرف إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي أن تمنح الجائزة التقديرية في دورته الثانية لعام 2022 باسم الإعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة، التي قدمت حياتها ثمن لقول كلمة الحق.

ستعلن الإدارة التفاصيل عن المكرمين تباعاً

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