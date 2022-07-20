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هاشتاك #طرد_السفير_التركي يتصدر تويتر العراق بعد قصف مصيف برخ

تصدر هاشتاك #طرد_السفير_التركي، ترند تويتر العراق بعد قصف قوات الاحتلال التركي مصيف (برخ) في محافظة دهوك شمال العراق .

وكتب مغردون ان المجزرة التي حصلت بحق النساء والاطفال في زاخو ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، اذا لم تتخذ الحكومة والشعب موقف لردع الاحتلال التركي .

وأكد النائب عن دولة القانون عارف الحمامي ،أن حكومة الكاظمي لم تستخدم أي ضغوطات على الحكومة التركية وخاصة الورقة الاقتصادية التي ستضع حداً لتركيا في الاعتداءات على الأراضي العراقي.

ودعا القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الى اجتماع طارى لمجلس النواب بعد مجزرة زاخو التي ارتكبتها الطائرات التركية.

وتواصل تركيا توغلها في الداخل العراقي وتنفيذ هجماتها العسكرية بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل عشرات الضحايا وتهجير العديد من القرى الحدودية بمحافظات إقليم كردستا.

وكان اكثر من 30 مدنيا في طاقم سياحي سقطوا اليوم بين شهيد وجريح في قصف تركي قرب مجمع في زاخو داخل كردستان.انتهى  25

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