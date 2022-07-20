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3 آلاف وفاة بسبب حوادث السير سنوياً

قال وزير الصحة هاني العقابي إن حوادث السير تخلف ثلاثة آلاف حالة وفاة سنوياً.

وأفاد العقابي، بأن “كثرة الحوادث المرورية سببها الاستيراد العشوائي للسيارات وقيادتها من أشخاص لا يمتلكون إجازات سوق”.

وأضاف العقابي أن “أغلب الطرق الخارجية تحتاج إلى صيانة وتأهيل”، داعياً “السائقين إلى تجنب استخدام الهواتف”.

وأكد، أن “حوادث السير في الطرق تسجل 3 آلاف حالة وفاة سنوياً”، مشدداً على ضرورة “تضافر جميع الجهود للتعاون والحد من الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين”.

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