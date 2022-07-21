آرثر شوبنهاور وأساس الأخلاق

ترجمة د زهير الخويلدي

تمهيد

” في جميع الأوقات، رأينا الأخلاق توضع في عظات جيدة ومتعددة: أما بالنسبة لتأسيسها، فهذا ما لم ننجح فيه أبدًا.”

يعود تاريخ مذكرات شوبنهاور حول أساس الأخلاق إلى عام 1840: وقد كُتبت لمسابقة افتتحتها الجمعية الملكية في الدنمارك. كان عمر المؤلف آنذاك اثنين وخمسين عامًا؛ لمدة 21 عامًا، كان قد نشر أعماله الرأسمالية: العالم كإرادة وكموضوع تمثيل. عادة لا يبدأ الفيلسوف في المشاركة في المسابقات في هذا العصر، ولا بعد هذه الكتب، ولكن شوبنهاور لم يكن لديه وسيلة أخرى للتعريف بنفسه. لم يكن عمله العظيم قد قرأ: الطبعة الأولى لم تنفد بعد (الطبعة الثانية عام 1844). الآن لم يكن المؤلف واحدًا من هؤلاء الفلاسفة “من النوع القديم”، كما كان سيقول لايبنيز ، الذين لا يهمهم كثيرًا إحداث ضجيج في العالم ، والذين لا يعتبرون تلميذًا واحدًا ، بل يستحقهم ، حشد من القراء. إن نظامه ذاته، الموجه بالكامل نحو الممارسة، والذي يجب تحقيقه يحتاج إلى موافقة الكون بأسره، وإضفاء الشرعية في عينيه على رغبته في الشعبية. أيضا لغزوها، لم يهمل أي شيء. في عام 1822 ، في عام 1825 ، حاول عبثًا تحقيق ذلك من خلال التدريس ، وأصبح محاضرًا خاصًا في جامعة برلين: لم يكن هناك سوى مدققين لهيجل وشلايرماخر. خرج شوبنهاور من هاتين المحاولتين دون أن يربح أي شيء لنظامه ، إن لم يكن ليحصن نفسه في ازدرائه للإنسانية ، وخاصة ضد أساتذة الفلسفة. ومع ذلك ، لم يتخلَّ عن طموحه. رأيناه جيدًا في عام 1839 ، عندما علمنا أنه لم يحتقر التنافس على جائزة مقدمة من أكاديمية درونثيم (النرويج): كان السؤال المطروح هو الحرية التي توجت مذكرات شوبنهاور وكانت هذه أولى خطواته نحو الشهرة. في العام التالي ، أطلقت أكاديمية كوبنهاغن للعلوم مسابقة: أساس الأخلاق ، أرسلها شوبنهاور المذكرات الحالية ؛ لكنه لم يحصل على الجائزة: سيجد حكم الأكاديمية في نهاية المجلد. كان شوبنهاور غاضبًا: بهذه المرونة الخاصة بالعبث ، الذي لا تعتبر الهزيمة بالنسبة له فرصة للعودة إلى نفسه ، تمجيد فشله. في عام 1841 ، جمع المذكرتين معًا تحت عنوان: المشكلتان الأساسيتان للأخلاق. يُكمل المجلد الحالي ترجمة هذا العمل وبالتالي يشكل مقدمة ، ربما الأكثر طبيعية ، لفلسفة شوبنهاور ؛ بشكل عام ، في نظام ما ، الأخلاق هي الجزء الأكثر سهولة والأكثر أهمية: وهذا ينطبق بشكل أكبر على نظام شوبنهاور أكثر من أي نظام آخر. الكتابة الحالية ليست تلك التي تظهر فيها شخصية شوبنهاور بشكل أقل وضوحًا: أسلوبه ليس أكثر قوة، ولا أكثر ازدراءًا للياقة. من الواضح أن المؤلف هو واحد من تلك الأرواح التي تتمتع بالقوة والوحشية، والتي تخلط بين أحدهما والآخر.

السؤال الذي طرحته الجمعية الملكية

إليكم المصطلحات التي طرحت بها الجمعية الملكية سؤالها، مع المقدمات التي سبقتها.

“نظرًا لأن الفكرة البدائية للأخلاق ، أو المفهوم الأساسي لأعلى قانون أخلاقي ، تتميز بقيد منطقي معين وليس بأي حال من الأحوال ، فإنها تظهر في نظام اللعبة ؛ والغرض منه هو تطوير معرفة الموضوع، كلاهما في الحياة ، جزئيًا في الضمير ، في حكمنا على الأفعال ، وجزئيًا في اللوم الأخلاقي على أفعال البشر الآخرين ؛ وبما أن الكثيرين ، الذين لا ينفصلون عن تلك الفكرة ، ويعتبرونها أصلهم ، فإنهم يفكرون في المفاهيم الأساسية للموضوع ، كمفهوم الخدمة والإسناد ، يمارسون تأثيرهم بنفس الضرورة وفي نفس السياق – و ومع ذلك ، يبدو من بينها الدورات والمبادئ التوجيهية التي تتبعها الدراسة الفلسفية لعصرنا فهل يجب البحث عن مصدر وأساس الفلسفة الأخلاقية في فكرة الأخلاق المضمنة مباشرة في الوعي ، والتي يجب البحث عنها في تحليل المفاهيم الأساسية الأخرى التي تنشأ عنها ، أو في مبدأ آخر من مبادئ الإدراك؟”

تتجلى الفكرة البدئية للأخلاق، بعبارة أخرى، المفهوم الأساسي للقانون الأخلاقي الأعلى، بضرورة خاصة بها، وغير المنطق تمامًا، في مكانين: في العلم الذي يطرح نفسه كموضوع لتطوير معرفتنا بحكم الأخلاق؛ وأيضًا في الحياة، إما عن طريق الحكم بأن الضمير يمرر أفعالنا، أو عن طريق التقدير الأخلاقي الذي نقوم به لأفعال الآخرين. من ناحية أخرى، تتجلى الأفكار المختلفة، كلها أساسية، وكلها تتعلق بسيادة الأخلاق، بالإضافة إلى أنها لا تنفصل عن سابقتها، والتي تعتمد عليها كمبدأ (على سبيل المثال، فكرة الواجب والمسؤولية)، عن نفسها بنفس الضرورة ولها نفس النطاق. ومع ذلك، في الوقت الذي تحاول فيه العقول الفلسفية اليوم القيام بالعديد من الرحلات الاستكشافية، ومحاولة العديد من الطرق، يبدو من المهم للغاية تجديد النقاش حول هذا الموضوع.

– لهذه الأسباب، تود الجمعية الملكية أن يتم فحص السؤال التالي ومعالجته بدقة: هل يجب البحث عن أصل الأخلاق وأساسها في فكرة الأخلاق، التي يوفرها الضمير مباشرة (نفسية أو أخلاقية؟) وفي المفاهيم الأولية الأخرى المستمدة من هذه الفكرة، أو في بعض مبادئ المعرفة الأخرى؟

“الفصل الأول.

المقدمة.

§ 1. – المشكلة.

طرحت الجمعية الملكية الهولندية في هارلم ، في عام 1810 ، السؤال التالي للمنافسة ، والذي أجاب عنه جي سي إف مايستر: عندما يتعلق الأمر باستنباط واجباتنا من مبادئهم ، هل يتفقون؟ كان هذا السؤال مجرد لعبة مقارنة بمهمتنا. في الواقع:

1o في المشكلة التي تطرحها علينا الجمعية الملكية اليوم، إنها مسألة لا تقل عن الأساس الموضوعي الحقيقي للأخلاق، وبالتالي أيضًا الأخلاق. تم اقتراحه علينا من قبل الأكاديمية: لا يمكن للأكاديمية أن تطلب منا السعي وراء هدف عملي، لتكوين نصيحة على الصدق والفضيلة، كل ذلك يعتمد على عدد قليل من هذه المبادئ، والتي يتم تسليط الضوء على جوانبها الخاصة والجوانب الضعيفة محجبة: مثل هذه الأخلاق جيدة للأطروحات الشعبية. من ناحية أخرى، لا تدرك الأكاديمية الاهتمامات العملية، وتعترف فقط بمصالح العلم: ما تحتاجه هو عرض فلسفي بالكامل، أي مستقل عن أي قانون إيجابي، عن أي فرضية. من كل أقنوم ميتافيزيقية أو أسطورية، عرض غير متحيز، بدون زخرفة زائفة، وكما هو واضح، للمبدأ النهائي لطريقة العيش الصحيحة. – الآن تكفي حقيقة واحدة لإظهار صعوبة مثل هذه المشكلة بكل أبعادها: إنها ليست فقط فلاسفة كل الأزمنة وجميع البلدان قد لبسوا أسنانهم، بل تدين آلهة الشرق والغرب بوجودهم له. لذلك إذا وصلنا هذه المرة إلى نهايته، فمن المؤكد أن الجمعية الملكية لن تندم على أموالها.

2. هنا حرج آخر يتعرض له كل من يسعى إلى أساس الأخلاق: إنه يخاطر بالظهور وكأنه يزعج جزءًا من المبنى، مما يؤدي إلى تدمير كل شيء معه. يرتبط السؤال العملي هنا ارتباطًا وثيقًا بالسؤال النظري، بحيث أنه مع أنقى النوايا سيجد صعوبة في عدم الانجراف وراء حماسته في مجال أجنبي. لن يكون أول من يستطيع أن يميز بوضوح بين البحث النظري البحت، والخالي من جميع الاهتمامات، حتى تلك ذات الأخلاق العملية، والذي يكون هدفه الوحيد هو الحقيقة في حد ذاتها، والتعهدات التافهة ضد أقدس قناعات الروح الإنسانية. إذا كان هناك شيء واحد يجب أن يكون أمام أعيننا باستمرار، لتقديم يد المساعدة لمثل هذا العمل، فهو أننا هنا في مكان بعيدًا قدر الإمكان عن الساحة العامة حيث البشر، في الغبار، في الفتنة ، العمل ، التحريك. في هذا الملاذ الصامت بعمق، ملاذ الأكاديمية، حيث لا يمكن أن يخترق أي ضجيج من الخارج، حيث لا يوجد تمثال لأي إله آخر، ولكن الحقيقة الوحيدة، المهيبة، عارية تمامًا. من هاتين الفرضيتين أستنتج، أولاً، أنه يجب أن يُسمح لي بالصراحة الكاملة، ناهيك عن حقي في التساؤل عن كل شيء؛ ثم أنه إذا تمكنت، حتى في ظل هذه الظروف، من القيام ببعض العمل الجيد، فسيكون هذا عملًا جيدًا بالفعل. لكني لم أنتهي من الصعوبات التي تقف أمامي. إليكم سؤالًا جديدًا: ما تطلبه الجمعية الملكية هو أساس الأخلاق، الذي يُنظر إليه بمعزل عن الآخرين وفي حد ذاته، ويتم توضيحه في دراسة قصيرة: يجب فحص السؤال بصرف النظر عن أي اتصال بنظام معين للفلسفة؛ يجب ترك الجزء الميتافيزيقي جانبًا. هذا الشرط لا يجعل المهمة أكثر صعوبة فحسب، بل يجبرني على تركها غير مكتملة. قال كريستيان وولف: “لتبديد ظلمة الفلسفة العملية، هناك طريقة واحدة فقط: إدخال نور الميتافيزيقيا فيها: “إذا لم تمضي الميتافيزيقيا قدمًا، فلا توجد فلسفة أخلاقية ممكنة. (أساس ميتافيزيقيا الأخلاق. مقدمة.) لا يوجد دين على الأرض سمح لهذه الأخلاق، بفرض الأخلاق على البشر، بأن تحافظ على نفسها: كل ذلك يمنحها عقيدة كأساس لها، حتى أنه ليس لها أساس آخر. خدمة. وبالمثل في الفلسفة، فإن أساس الأخلاق، مهما كان، يجب أن يجد بدوره نقطة ارتكازه، وأساسه، في بعض الميتافيزيقا، في تفسير، مثل النظام الذي سيوفره، للكون، للوجود بشكل عام. في الواقع، الفكرة النهائية، الفكرة الحقيقية القائلة بأن المرء سيشكل الجوهر الحميم لكل الأشياء، تعتمد بشكل وثيق، بالضرورة، على ما سيكون للفرد من الأهمية الأخلاقية للنشاط البشري. على أي حال، فإن المبدأ الذي نأخذه كأساس للأخلاق، ما لم يكن اقتراحًا مجرد فكرة مجردة، بدون دعم في العالم الحقيقي، والذي من شأنه أن يطفو بحرية في الهواء، يجب أن يكون هذا المبدأ حقيقة إما من العالم الخارجي، هذا من عالم الوعي البشري؛ بهذه الصفة، ستكون مجرد ظاهرة، ومثل كل ظواهر العالم، ستتطلب تفسيرًا لاحقًا، والذي سيكون من الضروري اللجوء إلى الميتافيزيقا. بشكل عام، تشكل الفلسفة مثل هذا الكل المرتبط، بحيث لا يمكن للمرء أن يكشف جزءًا واحدًا منه تمامًا، دون الانضمام إليه كله.

كما أن أفلاطون محق في قوله: “هل تعتقد أنه من الممكن معرفة طبيعة الروح، بطريقة ترضي العقل، دون معرفة الطبيعة على الإطلاق”. (محاورة فيدرس.) ميتافيزيقا الطبيعة، ميتافيزيقيا الأخلاق وميتافيزيقيا الجمال تفترض بعضها البعض، وباتحادهم وحده هو الذي يفسر جوهر الأشياء والوجود بشكل عام. وأيضًا، من كان ليخترق واحدًا فقط من الثلاثة إلى أدنى أعماقها، كان في نفس الوقت قد أخضع الاثنين الآخرين لتفسيره. ومن ثم، إذا كان لدينا شيء واحد من هذا العالم، معرفة كاملة، والتي كانت واضحة حتى قاعها، فسنعرف أيضًا وبهذه الحقيقة بالذات كل ما تبقى من الكون.

انطلاقًا من ميتافيزيقيا معينة، يُعتقد أنها صحيحة، سنصل بالطريق التركيبي لاكتشاف أساس الأخلاق؛ لذلك سوف يتم تأسيسها طبقة تلو الأخرى، وبالتالي فإن الأخلاق نفسها سوف يتم ترسيخها بحزم. لكن، بالطريقة التي يُطرح بها السؤال، بما أنه يجب فصل الأخلاق عن كل الميتافيزيقا، كل ما تبقى لنا هو المضي قدمًا بالتحليل، بدءًا من الحقائق، سواء تلك المتعلقة بالتجربة الحسية أو تلك المتعلقة بالوعي.

لا شك أنه يمكن للمرء أن يتعمق في جذور هذه الأشياء ويجدها في النفس البشرية. ولكن في النهاية سيكون هذا الجذر حقيقة أولية، ظاهرة بدئية، لا أكثر، ولا يمكن اختزالها في حد ذاتها إلى أي مبدأ: وبالتالي فإن التفسير بأكمله سيكون سيكولوجيًا بحتًا. على أقصى تقدير نستطيع، ولكن بشكل عابر، أن نشير إلى الرابط الذي يربطها بمبدأ بعض النظريات العامة للنظام الميتافيزيقي. على العكس تمامًا، هذه الحقيقة الأساسية، هذه الظاهرة الأخلاقية البدئية، يمكن أن نجد أساسًا لنفسها، إذا كان لدينا، بدءًا من الميتافيزيقا، الحق في الاستنتاج من هناك، عن طريق التوليف، الأخلاق. لكن بعد ذلك يكون نظامًا فلسفيًا كاملًا سيتعهد المرء بفضحه: والذي سيكون غريبًا خارج حدود السؤال المطروح هنا. لذلك أجد نفسي مضطرًا لاحتواء الحل الخاص بي ضمن الحدود التي تحددها المشكلة، كما هي، على حدة.

أخيرًا، سيكون الأساس الذي صممت عليه لترسيخ الأخلاق ضيقًا للغاية: ومن ثم، كقاعدة عامة، في تصرفات الرجال المشروعة التي تستحق الموافقة والثناء، سيظهر لنا الجزء الأصغر فقط بسبب محض دوافع أخلاقية، والآخر، الأكبر، لأسباب مختلفة تماما. هذا بالتأكيد أقل إرضاءً، وأقل إرضاءً للعين، من، على سبيل المثال، أمر قاطعي، موجود دائمًا، بناءً على أمرنا، وعلى استعداد للمجيء وإعطائنا ما يخصنا في كل ما يجب علينا القيام به وتجنبه؛ ناهيك عن المبادئ الأخلاقية الأخرى، المبادئ المادية تمامًا. لا يسعني إلا أن ألجأ هنا إلى هذا القول لجامعة (4 ، 6): “خير جوف اليد مملوء بالراحة ، من حفنتين كاملتين من الجهد والجهد غير المثمر. من الحقيقة الأصيلة، المقاومة للفحص، غير القابلة للتدمير، لا يوجد سوى كمية صغيرة منها في كل المعرفة: وبالتالي، في الخام، يحتوي قنطار من الحجر بالكاد على أوقية قليلة من الذهب. لكن هل تفضل الممتلكات المؤمن عليها على الممتلكات الكبيرة؟ هذا الذهب الصغير الذي بقي في المزهرية إلى هذه الكتلة الهائلة التي حملها الغسل؟ لوضعها بشكل أفضل، هل ستكون على استعداد لإلقاء اللوم على إذا جردت الأخلاق من أساسها بدلاً من التأكيد عليها؟

ثم أثبت لك أن أفعال الرجال المشروعة والجديرة بالثناء لا تحتوي في كثير من الأحيان على عنصر أخلاقي خالص، وعادة ما تحتوي على جزء صغير منه فقط، وبالنسبة للباقي، تنشأ من دوافع، في التحليل النهائي، تستعير كل قوتها إلى أنانية الوكيل هذا ما سأشرحه، ليس بدون خوف، ولكن بالاستسلام، منذ فترة طويلة أدركت دقة كلمات زيمرمان هذه: “احتفظ بهذا الفكر في قلبك، حتى الموت: لا يوجد شيء في العالم نادر مثل قاضي جيد. (في العزلة، الفصل الأول، الفصل الثالث، ص ٩٣.) أرى بالفعل في ذهني نظريتي: كم سيكون المكان صغيرًا هناك مقدر لتلقيه، أينما أتوا، الأعمال الصالحة الصادقة والمجانية، الصدقة الحقيقية، السخاء الحقيقي! ما مدى اتساع منافسيهم! بجرأة، يقدمون للأخلاق قاعدة عريضة، قادرة على دعم كل شيء، وبالتالي تغري ضمير المتشكك، المنزعج بالفعل من فكرة قيمته الأخلاقية! مبدأ الأفعال النقية هذا فقير وصوته ضعيف: هكذا قبل الملك لير كورديليا ، الذي لا يستطيع الكلام ، لا يمكنه إلا أن يقول إنها تشعر بواجبها ؛ في المقابل ، هناك شقيقاتها ، مسرفات في الكلام ، وتفجر احتجاجاتهن.

هنا، ليس هناك الكثير لتحصين القلب، مثل حكمة الانسان الحكيم: “الحقيقة قوية والنصر لها. مكسيم الذي لا يزال، عندما يعيش، يتعلم، بالكاد ينعش. ومع ذلك، أريد أن أخاطر بالحقيقة مرة واحدة: مهما كانت ثروتي، فإن ثروتي ستكون له.

§ 2. – نظرة عامة بأثر رجعي.

بالنسبة للناس، الأمر متروك لعلم اللاهوت لتأسيس الأخلاق: فالأخيرة تصبح إذن إرادة الله المعلنة. أما بالنسبة للفلاسفة، فنحن نراهم، على العكس من ذلك، يحرصون بشدة على عدم اتباع هذا الأسلوب في ترسيخ الأخلاق؛ في محاولة تجنبها فقط، يفضلون الرجوع إلى المبادئ السفسطائية. من أين يأتي هذا التناقض؟ بالتأكيد لا يمكن للمرء أن يتصور أساسًا أكثر صلابة للأخلاق من الأساس الذي يقدمه اللاهوت: فأين الشخص المتغطرس الذي سيذهب لتحدي إرادة القدير، من يعرف كل شيء؟ لا مكان بالتأكيد؛ بشرط بالطبع أن يتم الإعلان عن هذه الوصية لنا بطريقة أصيلة للغاية، والتي لم تترك مجال للشك، بشكل رسمي، إذا كان يمكن للمرء أن يقول ذلك. لسوء الحظ، هذا شرط لا يتحقق أبدًا. على العكس من ذلك، عندما نحاول أن نظهر لنا، في هذا القانون، إرادة الله المعلنة، فإننا نعتمد على ما يتوافق مع أفكارنا الأخلاقية، والتي تأتي إلينا من مكان آخر، أي الطبيعة: هي الطبيعة، باختصار، أن المرء يستأنف، مثل القاضي الأعلى والأكيد. ثم يأتي انعكاس آخر: الفعل الأخلاقي الذي سيتم تحديده من خلال التهديد بالعقاب والوعد بالمكافأة، سيكون أخلاقيًا في المظهر أكثر منه في الواقع: في الواقع، مبدأه الحقيقي هو الأنانية، وما الذي من شأنه أن يقلب في النهاية التوازن في مثل هذه الحالة سيكون هو السهولة الأكبر أو الأقل التي يتمتع بها الفرد في تصديق عقيدة مضمونة لأسباب غير كافية.

لكن اليوم، بعد أن دمر كانط الأسس، التي كانت تعتبر حتى الآن صلبة، لعلم اللاهوت التأملي ، ثم سعى لتأسيسه بدوره على الأخلاق ، والتي كانت دائمًا بمثابة دعم ، وبالتالي منح وجودًا معينًا ، في الحقيقة مثالية تمامًا ، اليوم ، أقل من أي وقت مضى ، من الجائز التفكير في تأسيس الأخلاق على علم اللاهوت: لم نعد نعرف الاثنين أيهما يجب أن يشكل تتويج الصرح ، ولا ما هي القاعدة ؛ وسننتهي في حلقة مفرغة. في هذه السنوات الخمسين الماضية، أثرت علينا ثلاثة أشياء: فلسفة كانط، التقدم الذي لا يضاهى في العلوم الفيزيائية، مما يجعل العهود السابقة في حياة البشرية، مقارنة بعصورنا، ليست سوى طفولة؛ أخيرًا، التجارة في الكتب السنسكريتية ، البراهمانية والبوذية ، هاتان الديانتان الأقدم والأكثر انتشارًا لدى البشرية ، وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء فيما يتعلق بالوقت والتاريخ. عرقنا، لأننا، كما نعلم، أتينا من آسيا؛ اليوم في وطننا الجديد نتلقى وحيًا ثانيًا. طيب! لكل هذه الأسباب، شهدت الأفكار الفلسفية الأساسية للرجل المستنير في أوروبا تحولًا، ربما لا يعترف به أكثر من شخص دون تردد، لكنه مع ذلك لا يمكن إنكاره. نتيجة لذلك، أصبحت دعائم الأخلاق القديمة فاسدة أيضًا؛ ومع ذلك، فإن هذه القناعة لا تزال قائمة على الإطلاق، وأن الأخلاق، لا يمكن أن تستسلم: لذلك يجب أن تلبي دعائم أخرى لتحل محل المبادئ القديمة، بما يتوافق مع أفكار العصر التي تم تجديدها بالتقدم. مما لا شك فيه أن الجمعية الملكية طرحت السؤال الجاد المطروح هنا لأنها كانت تدرك هذه الحاجة التي تزداد إلحاحًا يومًا بعد يوم. في جميع الأوقات، رأينا الأخلاق توضع في عظات جيدة ومتعددة: أما بالنسبة لتأسيسها، فهذا ما لم ننجح فيه أبدًا. بالنظر إلى الأشياء ككل، ندرك أن جهود الجميع كانت تميل دائمًا نحو هذا: للعثور على حقيقة موضوعية، يمكن من خلالها استنتاج مبادئ الأخلاق بشكل منطقي. تم البحث عن هذه الحقيقة أحيانًا في طبيعة الأشياء، وأحيانًا في الطبيعة البشرية: ولكن عبثًا. نتيجة لذلك، وُجد دائمًا أن إرادة الإنسان تذهب إلى رفاهه الخاص، إلى ما يُدعى السعادة بمعناها الكامل؛ وبالتالي، فإنها تتبع، بميلها الخاص، مسارًا مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي يجب أن تعلمه إياها الأخلاق. لكن هذه السعادة، نحاول تصورها أحيانًا على أنها متطابقة مع الفضيلة، وأحيانًا كنتيجة وتأثيرًا للفضيلة: الفشل على كلا الجانبين؛ ومع ذلك، لم يتم إنقاذ المغالطات. لقد لجأنا بالتناوب إلى الافتراضات التي تم اكتشافها مسبقًا وإلى الافتراضات اللاحقة، لاستنتاج قاعدة السلوك الصحيح: ولكن ما كان مفقودًا هو نقطة دعم في الطبيعة البشرية، والتي من شأنها أن توفر وسيلة لمقاومة النزعة الأنانية، ونوجه قواتنا في الاتجاه المعاكس. بالنسبة إلى تعداد ونقد جميع المبادئ التي تم السعي وراء الأخلاق على أساسها حتى الآن، يبدو لي المشروع غير ضروري: أولاً لأنني من رأي القديس أوغسطين: “لا يتعلق الأمر بآراء البشر ولكن إلى الحقيقة نفسها.” بعد ذلك، سيكون الأمر حقًا مثل” جلب البوم إلى أثينا “: لأن المجتمع الملكي يدرك جيدًا هذه المحاولات من أسلافنا لتأسيس الأخلاق، ومن خلال السؤال الذي تطرحه علينا، فإنها تعطي ما يكفي لفهم أنها تدرك جيدًا قصورهم. أما بالنسبة للقراء الأقل معرفة، فسيجدون ملخصًا غير كامل، ولكنه كافٍ للمحاولات السابقة في “مراجعة أهم مبادئ عقيدة الأخلاق” لجارف، وأيضًا في “تاريخ الفلسفة المعنوية”، من خلال ستودلين، وأعمال أخرى مماثلة. – مما لا شك فيه أنه من المخيب للآمال الاعتقاد بأن الأخلاق، وهي علم يتعلق بحياتنا مباشرة، كان لها مثل هذا المصير المؤسف مثل الميتافيزيقيا نفسها، التي تربك العلم، وأنه بعد الأسس التي وضعها سقراط، وبعد الكثير من العمل المتواصل، لا يزال تبحث عن مبدأها الأول. لأنه في الأخلاق، أكثر من أي علم آخر، يوجد كل ما هو ضروري في الافتراضات الأولى: الباقي يمكن استنتاجه بسهولة، وغني عن القول. الكل يعرف كيف يستنتج، القليل يعرف كيف يحكم. وهذا هو السبب في أن الكتب الكبيرة والعقائد والدروس الأخلاقية عديمة الفائدة بقدر ما هي مملة. ومع ذلك، يجب أن أفترض أن جميع أسس الأخلاق المقترحة حتى الآن كانت معروفة مسبقًا: وهذا يريحني. أي شخص ألقى نظرة على الفلاسفة القدامى والحديثين (كما في العصور الوسطى، كانت معتقدات الكنيسة كافية له)، في الحجج المتنوعة جدًا، والغريبة جدًا في بعض الأحيان، والتي حاولوا إيجاد أساس يرضي عمومًا المطالب الأخلاقية المقبولة وفشلها الواضح؛ سيتمكن المرء من قياس صعوبة المشكلة، وبالتالي الحكم على قيمة عملي. وأيًا كان من سيرى مدى ضآلة المسارات التي اتبعناها لتؤدي الآن إلى الهدف، فسيكون أكثر استعدادًا لمحاولة تجربة مختلفة تمامًا، والتي إما فشلنا في رؤيتها أو أهملناها حتى الآن. لأنها كانت كذلك. الأكثر طبيعية 1. باختصار، سيذكر حلّي للمشكلة أكثر من قارئ ببيضة كولومبوس.

سأستثني فقط المحاولة الأخيرة لترسيخ الأخلاق، محاولة كانط: سأفحصها بشكل نقدي، وسأخصص مساحة أكبر لها. أولاً، أعطى الإصلاح الأخلاقي العظيم الذي قام به كانط هذا العلم أساسًا، وهو أفضل بكثير من النقاط السابقة في عدة نقاط؛ ثم، كان، في تاريخ الأخلاق، آخر حدث عظيم: أيضًا المبدأ الذي أسسه كانط لا يزال حتى اليوم متينًا، وطريقته الخاصة يتم تدريسه في كل مكان؛ إنه على الأكثر إذا قمنا بتغيير المعرض في أماكن قليلة، إذا قمنا بتزيينه ببعض التعبيرات الجديدة. لذلك، فإن أخلاق السنوات الستين الماضية هي التي يجب أن نبتعد عنها، قبل أن نتمكن من المضي قدمًا. علاوة على ذلك، في إجراء هذا الفحص، سأجد فرصة للبحث ودراسة معظم الأفكار الأساسية للأخلاق: من هذه العناصر سأقوم لاحقًا برسم الحل. وحتى، مع إلقاء الضوء على الأفكار المتناقضة من قبل بعضها البعض، فإن نقد مبدأ الأخلاق وفقًا لكانط سيكون أفضل إعداد ومقدمة، دعنا نقول بشكل أفضل، الطريقة الأكثر مباشرة للوصول إلى عقيدتي الخاصة، والتي ، في الأساسيات، على طرفي نقيض مع تلك الخاصة بكانط. وبالتالي، سيكون الأمر بمثابة إعادة كل شيء إلى الوراء للقفز فوق هذا النقد من أجل الانتقال أولاً وقبل كل شيء إلى الجزء الإيجابي من العمل: عندئذٍ لن نفهمه إلا نصفه فقط.

لنأخذ الأمور من القمة: لقد حان الوقت بالتأكيد للتشكيك الجاد في الأخلاق مرة أخرى. لأكثر من نصف قرن، كانت ترتاح على هذه الوسادة المريحة، التي رتبها لها كانط، “الامر القطعي للعقل العملي”. في الوقت الحاضر، ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد اتخذ اسمًا أقل غرابة ولكنه أكثر إيحاءًا وشعبية لـ “القانون الأخلاقي”: تحت هذا العنوان، بعد ميل طفيف قبل العقل والخبرة، ينزلق سراً إلى المنزل؛ هناك يحكم، يأمر؛ لم نعد نرى نهايته. لم يعد مسؤولا. – كان كانط هو مخترع هذا الشيء الجميل، فقد استخدمه لإخراج الأخطاء الفادحة الأخرى؛ لذلك استراح هناك: كان ذلك عادلاً وضروريًا. لكن من الصعب أن نختصر على هذه الوسادة التي رتبها والتي لم تتوقف عن الاتساع ، وهي تدحرج مؤخرتها بدورها ؛ الحمير ، أعني تلك المختصرات التي نراها كل يوم ، بهذا التأكيد الهادئ الذي هو امتياز للأغبياء ، متخيلًا أنهم أسسوا الأخلاق ، لأنهم ناشدوا ذلك “القانون الأخلاقي” الشهير الذي يقال إنه يسكن في عقلنا ، ولأنهم بعد ذلك ، بجملهم المشوشة ، والتي يبدو أنها تجر ذيلًا من اللباس وراءهم ، نجحوا في جعل العلاقات غير مفهومة أوضح وأبسط الأخلاق: خلال كل هذا العمل ، بالطبع ، لم يسألوا أنفسهم بجدية إذا يوجد بالفعل مثل هذا “القانون الأخلاقي” ، نوع من مدونة الأخلاق محفور في رؤوسنا ، في أحضاننا ، أو في قلوبنا. لذلك أعترف بذلك، إنه لمن دواعي سروري بشكل خاص أن أستعد لإزالة هذه الوسادة الكبيرة من الأخلاق، وأصرح دون أن أجعل أي غموض حولها مشروعي: هو أن أبين، من الناحية العملية، وأمر كانط القطعي، غير المبرر، التي لا أساس له من الصحة. الفرضيات، الأوهام الخالصة؛ لإثبات أن أخلاق كانط تفتقر أيضًا إلى أي أساس متين؛ وبالتالي رفض الأخلاق في حالتها السابقة، في حيرة شديدة. ستبقى هناك. وبعد ذلك فقط سأشرع في الكشف عن المبدأ الأخلاقي الحقيقي الخاص بالطبيعة البشرية، والذي يرتكز على جوهرنا، والذي لا شك في فعاليته. وإليكم سبب عمليتي: هذا المبدأ لا يوفر لنا قاعدة عريضة مثل الوسادة القديمة؛ وأيضًا أولئك الذين يجدون أنفسهم أكثر راحة وأكثر اعتيادًا على ذلك، لن يتخلوا عن سريرهم القديم، حتى يتم جعلهم يرون بوضوح مقدار الأرض التي يرتكز عليها.” يتبع

الهامش:

1. (لا أستطيع أن أقول بأي صدفة، أو بالأحرى بأي مصير قاتل، فإن الدجال له الفضل فينا أكثر من الحقيقة البسيطة والعارية).

المصدر:

Arthur Schopenhauer, Le Fondement de la morale,Traduction par Auguste Burdeau.Germer Baillière et Cie, 1879 (p. 1-11).

كاتب فلسفي

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