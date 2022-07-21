أعلى نجوم هوليوود أجرا في 2022.. توم كروز “100 مليون دولار”

يحصد نجوم السينما، خاصةً في هوليوود أجورا ضخمة نظير مشاركتهم في أعمال تجارية وسينمائية.

ويطلب النجوم مبالغ ضخمة بما يكفي نظام حياتهم الباهظ ومتطلباتهم الغالية، مما يجعل ثروتهم تقدر بملايين الدولارات.

وكشف موقع “فارايتي” الأمريكي في التقرير التالي أجور نجوم السينما في هوليوود لعام 2022، والتي وصل بعضها إلى مبالغ خرافية.

أجور نجوم هوليوود 2022

وتصدر الممثل الأمريكي توم كروز قائمة الأغلى أجرا في هوليوود، حيث وصل أجره في أحدث أفلامه Top Gun: Maverick “توب جن: مافريك” إلى مبلغ 100 مليون دولار.

وكروز هو واحد من النجوم القليلين في الصناعة الذين لا يزالون يتلقون أجرهم بنظام يسمى “أول دولار إجمالي”، وهي صفقة مربحة تجعله يتلقى أجرا نظير نسبة مئوية محددة من إيرادات شباك التذاكر بالكامل وليس فقط عن الأرباح.

وهذا يعني أنه حتى لو خسر الفيلم المال بعد تكاليف الإنتاج والتسويق، فسيظل كروز يتقاضى راتبه.

وحصد فيلم “توب جان مافريك” في شباك التذاكر حاليا 1.24 مليار دولار أمريكي، وما زال مستمراً، مما يعني أن كروز سوف يتلقى مبالغ كبيرة، إضافة إلى نسبة من تأجير شرائط الفيلم DVD.

ومن المقرر أيضا أن يحصل كروز على أجر يتراوح بين 12 مليون دولار أمريكي و14 مليون دولار أمريكي مقابل عملي المهمة المستحيلة القادمين.

الممثل الذي يحتل المركز الثاني في قوائم الرواتب الأعلى هو ويل سميث، الذي حصل على 35 مليون دولار أمريكي عن دوره في فيلم Emancipation على منصة “أبل تي في بلس”.

ويبدو أن شركة أبل كريمة جدا مع نجومها، حيث تسعى إلى ترسيخ نفسها كلاعب قوي في الصناعة، حيث جاء النجم ليوناردو دي كابريو في المركز الثالث، بعد تلقيه 30 مليون دولار أمريكي مقابل مشاركته في فيلم Killers Of The Flower Moon، وهو دراما جريمة مارتن سكورسيزي والتي سيشارك فيها أيضا روبرت دي نيرو وجيسي بليمونز وليلي جلادستون.

وفي المركز الرابع، جاء براد بيت، المستفيد أيضا من سخاء شركة أبل، حيث حصل على شيك أجر قدره 30 مليون دولار أمريكي مقابل دوره في دراما قادمة لا تزال بدون عنوان تدور أحداثها في عالم الفورمولا 1.

وفي المركز الخامس، جاء النجم دواين جونسون “ذا روك”، الذي تلقى أجر 22.5 مليون دولار عن دوره في فيلم البطل الخارق المنتظر Black Adam “بلاك آدم”.

وفي المركز السادس، تعادل عدد من النجوم على أجر 20 مليون دولار، وهم: كريس هيمسورث مقابل تكملة فيلم نتفليكس Extraction، ورايان رينولدز عن فيلم Spirited، وويل فاريل عن فيلم Spirited أيضًا، وتوم هاردي عن فيلم Venom 3، وخواكين فينيكيس عن الجزء الثاني من سلسلة أفلام الجوكر.

وشهدت القائمة حضورا نسائيا على غير المتوقع، حيث تلقت النجمة مارجوت روبي 12.5 مليون دولار نظير مشاركتها في فيلم Barbie، وهو نفس الأجر الذي تلقاه شريكها في البطولة رايان جوسلينج.

ودفعت منصة نتفليكس أيضًا أموالًا لإغراء ميلي بوبي براون بالعودة إلى تكملة Enola Holmes “إينولا هولمز”، حيث حصلت على 10 ملايين دولار، لتصبح بذلك أعلى النجوم أجرا تحت سن العشرين.

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