إطلالات سيرين عبد النور تتوّجها ملكة الأناقة في رمضان

في برنامجها “سهرانين معاكم بالبيت” على شاشة MBC، تتألّق النجمة سيرين عبد النور بإطلالات أنيقة ولافتة كل يوم، تجعلنا ننسى الأزمة الحالية، ونتوق إلى تنسيق إطلالاتنا مثلها في أقرب وقت، خاصة أنها تعتمد القطع الأساسية والبسيطة إنما بطرق مبتكرة ومختلفة، تزيدها جمالاً بالأكسسوارات العصرية الشيك، وتسريحات الشعر الرائعة.

دعينا نستعرض لك إطلالاتها منذ بداية الشهر إلى ليلة أمس في ما يلي:

دعينا نستعرض لك إطلالاتها منذ بداية الشهر إلى ليلة أمس في ما يلي:

آخر إطلالات سيرين مساء أمس كانت جريئة ومشرقة، تمثّلت ببذلة برتقالية كلاسيكية، سترة طويلة وسروال واسع، مع توب بيضاء وصندال ذهبي عالي الكعب، بينما تزيّنت بسلاسل ذهبية ذات طبقات وقرطين طويلين.

من أجمل الإطلالات أيضاً، تأتي الإطلالة بالسروال الأخضر الجلدي العالي الخصر مع الحزام، وتوب بيضاء، وحذاء أسود عالي الكعب، أكملتها بالسلاسل الغليظة الطويلة والقرطين الدائريين. أحببنا هذه الإطلالة الديناميكية المليئة بالحيوية.

الإطلالة بالفستان الأبيض كانت في غاية الأناقة، تصميم شيك وأنثوي، بكمين طويلين منتفخين أسفل المرفقين، وفتحة صدر على شكل حرف الـV. إطلالة ناسبها بالتأكيد صندال أخضر ومجوهرات ضخمة بالسلاسل وقرطان مزيّنان بالحجر الأخضر، أما تسريحة الشعر فقد ناسبت هذه الطلة المتمردة بتسريحة الكيرلي.

مرة أخرى مع الجلد إنما بتنورة سوداء جلدية ضيقة إلى الركبتين، وتيشيرت بيضاء بطبعات غرافيكية مع صندال جلدي أسود لافت. إطلالة أنثوية وشبابية في نفس الوقت، بدت رائعة مع تسريحة الكعكعة المرفوعة، والأكسسوارات الجلدية من أساور رفيعة.

للجامبسوت حضور أيضاً في إطلالات سيرين، فقد اختارت جامبسوت من الدنيم الأزرق الداكن، مثالي بساقيه الواسعتين والكمين الطويلين والياقة العريضة، تصميم كاجوال أنيق يناسب كل الأوقات، نسقته مع حذاء باللون الأصفر الزاهي وقلادة على شكل قلب.

من بين إطلالاتها المفضّلة، تأتي البذلة الرياضية الحمراء مع صندال شفاف، أنيقة وعملية كما أنها مناسبة للفترة الحالية، نسقتها سيرين مع الأقراط الدائرية الكبيرة وتسريحة شعر ذيل الحصان المرفوع.

بدت سيرين أيضاً أنيقة جداً بالتنورة السوداء الطويلة المزينة بالكشكش مع التيشيرت السوداء وبوت الكاحل الأسود. إطلالة أنثوية جذابة!

أما الفستان الجلدي مع السحاب الطويل من الأمام فبدا رائعاً ومثالياً على سيرين، بينما بقيت إطلالتها في الحلقة الأولى عالقة في الأذهان، بالبذلة البيضاء الكلاسيكية مع الياقة السوداء العريضة.