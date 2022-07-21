ابونؤاس يحيي مجلس طرب، ويثمن خمرعانه (*) د. رضا العطار :

يارُبّ مجلس فتيان سموت له * * * والليل محتبس في ثوب ظلماء

لشرب صافية من صدر آنية * * * تغشى عيون ندامائها بلألاء

كأن منظرها والماء يقرعها * * * ديباج غانية او رقم وشّاء

تتحرك في مرح في كف مصطبح * * * من خمر عانة , او من خمر سوراء

كأن قرقرة الأبريق بينهم * * * رجع الأناشيد او ترجيع فأفاء

سالت تاجرها : كم ذا لعاصرها * * * فقال: سل عن هذاك اخصائي

اُنبئتُ ان أبا جدّي تخيّرها * * * من ذخر آدم , او من ذخر حوّاء

ما زال يمطل من ينتاب خانتها * * * حتى أتتني وكانت ذخر موتائي

ونحن بين بساتين , فوّاحةِ * * * ريح البنفسج لا نشر الخزاماء

يسعى بها خنث في خلقه دمثُ * * * يستأثرُ العين في مستدرج الرائي

مقرّطُ وافر الأرداف ذو غٌنج * * * كأن في راحتيه وسم حنّاء

* مقتبس من ديوان ابي نؤاس لعمر فاروق الطباع

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