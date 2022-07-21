اقرئي مقابلتنا الخاصّة مع سارة عبد الله الشخصية الرائدة في عالم الموضة والجمال العربي

كان لنا فرصة التحدّث إلى المؤثّرة سارة عبد الله أو كما نعرفها على الانستغرام باسم Dubai Pretty Ladies، لتكشف لنا عن بعض الجوانب من شخصيتها وعشقها للموضة والأزياء.

سارة تعرّف عن نفسها بأنها أمّ ومخرجة وناشطة إنسانية وهي الصوت الصارخ من أجل تمكين المرأة أكثر وأكثر، وهذا كلّه لا يغيب عن خياراتها الفريدة في الموضة والأزياء والأكسسوارات التي تتشاركها في صورٍ وفيديوهات تهتمّ لها غالبية النساء العربيات.

لا تفوّتي إذن قراءة هذا الحديث لتتعرّفي عن قرب إلى شخصية سارة عبد الله، والستايل المفضّل لديها والماركات التي تحبّها.

كيف تصفين ستايلك الخاص؟ هل تفضلين موضة الستريت ستايل أم تميلين أكثر إلى التصاميم الكلاسيكية؟

أسلوب لبسنا يعبّر كثيراً عن شخصيتنا، لذلك يجب أن نكون دقيقين ونعرف ما يناسبنا ويناسب شخصيتنا!!! فأنا دقيقة في اختياري وأعرف ما يناسبني وما يناسب شخصيتي.

ولمعرفة هذا الأسلوب هناك خطوات وطرق علينا أن نعتمدها حتى نعرف ما يناسبنا أكثر.

مثلاً، من المهم أن يكون لدينا لمستنا الخاصة لأسلوبنا وباستمرارية، بغض النظر اذا كان موضة أم لا ونكون صادقين مع أنفسنا من البداية حتى النهاية بخياراتنا، هل أسلوبنا كلاسيكي؟ هل نحب أن يكون أنثوياً feminime أكثر؟ أو trendy stylish؟ أو ممكن نميل أكثر إلى .bohemian style وعندما نضع هذا العنوان العريض لأسلوبنا نعلم أننا نحنا بنحب أكتر هذا الستايل، ومع الوقت سنبني الأطلالة والأسلوب. وبذلك يكون لدينا أسلوبنا الخاص والمتميّز.

ستايلي متعدّد، هناك العديد من الصيحات والمناسبات واختار ما يناسبني ويناسب شخصيتي: أحب أن ألبس تصاميم كلاسيكية إذا تناسب المكان والمناسبة ومزاجي، فممكن أن ألبس كلاسيك تريندي، سنيكرز وجينز، وممكن كلاسيك، ولكني أميل إلى سبور شيك أكثر من كلاسيك وأحرص على أن أضفي الألوان على إطلالاتي ما يعطيها حياة.

ما هي صيحات الموضة الرائجة حالياً التي تحبين اعتمادها في إطلالاتك اليومية؟

صيحات الموضة تختلف من موسم لموسم من ألوان رائجة إلى صيحات وقصّات جديدة وتعتمد إطلالتي اليومية حسب المكان والمناسبة والمزاج.

أحب اعتماد الريش في معظم إطلالاتي، وكذلك الفساتين القصيرة مع أكتاف عريضة أكثر هذا الموسم، وكذلك اعتمدت الفساتين البراقة اللامعة التي تجمع بين الريش واللمعان. وبالنسبة إلى الحذاء اعتمدت سندريلا شوز المرصع بالكريستال وبألوان عديدة، وكذلك الكلاتش بألوان صارخة أو كلاسيكية.

فقد اعتمدت النساء الأرستقراطيّات صيحة الريش، إذ تُعد رمزاً للأناقة والفخامة، فقد زيّن هذا التفصيل اللافت قبّعاتهنّ وفساتينهنّ الفخمة.

وقد غزا الريش صيحات الـموضة في السنوات الأخيرة كنفحة راقية تُضاف إلى أسلوب المرأة اليومي بمختلف ألوانه، فهو أكسسوار جذاب يمنحها أسلوباً فريداً وقد اعتمده المصمّمون بطريقة عصريّة وذكيّة وبأساليب مختلفة، منها الريش الذي يتوزّع بخفّة وأناقة لإطلالة بسيطة وهادئة وجريئة وصارخة.

ما هي برأيك الصيحات التي لم تعد رائجة؟

البنطلون الواسع، الحذاء المدور من الأمام، الشنط الكبيرة.

ما هي الصيحة التي تتمنين أن تدوم طويلاً؟

بنطلون مع خصر عال، توب مع كتفين منفوشتين.

موضة الـ Blazer dress مع كتفين عريضتين التي أنتشرت بقوة على كل منصات عروض الأزياء.

ما هي الألوان التي تفضلينها في الملابس ولماذا؟

أحب كل الألوان الدافئة فهي تليق بلون بشرتي، وأفضّل الأصفر فهو لون المبدعين ويعبر عن شخصيتي المرحة ويبعث الفرح لكل قلب واحب كذلك اللون الأبيض، فهو يشعرني بالتميّز والنقاء والإلهام، وهو من أكثر الألوان سطوعاً وتكيّفاً مع المشاعر الايجابية وله تأثير مهدىء.

ما هي أهمية اللون في جعل الإطلالة ناجحة عموماً؟

اذا كنتِ معجبة ومرتاحة عند ارتداء اللون فستكونين سعيدة بإطلالتك وستعطين طاقة إيجابية لمن حولك، فاللون يعكس الشخصية.

ما هي علاماتك المفضلة في:

الملابس اليومية Gucci, Balenciaga, Zimmermann, alexander wang, The attico

تصاميم المناسبات Mach and Mach, alexandre vauthier, elisabetta franchi, Balmain

الأحذية amina muaddi, Mach and Mach, louboutin

الشنط chanel dior prada

برأيك، ما هي موديلات الأحذية الثلاثة التي يجب على سيدة أن تقتنيها؟

الأحذية بكعب مربع، سندريلا شوز الشفاف مع الكريستال، والبوتس العالية بكل ألوانها.

إلى كم حقيبة برأيك تحتاج السيدة؟ وما هي تصاميم الحقائب التي تُعد Must Have؟

تعد الحقائب أكسسواراً مهمّاً جداً وأساسياً يكمل مظهر المرأة، سواء كان كلاسيكياً أو رسمياً أو كاجوال. فاختيار الحقيبة المناسبة يعمل على تغيير المظهر ويضفي عليها جمالاً وأناقة حتى لو كانت الإطلالة بسيطة. فيجب اقتناء ألوان وموديلات متنوعة لتلائم الإطلالات المختلفة.

وتختلف الحقائب حسب المناسبة وحسب استخدامها خلال النهار أو الليل، فخلال اليوم تحتاج السيدة إلى حقيبة ذات الموديلات الكلاسيكية التي تمنح الإطلالة الكثير من الثقة والجمال والجاذبية والألوان الأساسية المحايدة من بيضاء وسوداء وبيج منها حقيبة كبيرة واسعة للعمل وللتسوّق. أما في بعض الزيارات والمناسبات النهارية أو الغداء، فتحتاج إلى حقيبة صغيرة ذات تصميم ناعم وألوان منعشة لتكمل بها إطلالتها وتضفي لمسة من الأناقة. أما للمساء أو السهرة فتحتاج إلى حقيبة أو كلاتش لامعة.

الحقائب التي يجب اقتناؤها هي الحقائب العملية وحقائب الكروس وكذلك الكلاتش.

أين تحبين التسوق في دبي؟

موقع أناس وهارفي نيكيلز.

ومن حول العالم، أي مدينة تجذبك أكثر للتسوق في بوتيكاتها؟

باريس وميلان.