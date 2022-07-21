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التربية تعقد اجتماعاً مع هيئة التقاعد العامة لصرف رواتب المتقاعدين في البصرة

عقد وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس هيئة التقاعد العامة لصرف رواتب المتقاعدين المتأخرة للملاكات التربوية في تربية البصرة.

وقال مدير اعلام الوزارة في بيان  إنه “بناءً على التوجيهات الصادرة من أمانة مجلس الوزراء عُقد اجتماع مشترك في ديوان وزارة التربية بحضور وزير التربية علي حميد مخلف، ورئيس دائرة التقاعد العامة وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين؛ لإيجاد الحلول والسبل الكفيلة لصرف رواتب المتقاعدين المتأخرة للملاكات التربوية منذ عام (٢٠١٩).

وأضاف، أن “الاجراءات جاءت نابعة من حرص واهتمام سيادته في معالجة هذه القضية الإنسانية، التي تخص شريحة مهمة  من مدينة البصرة بذلوا جهودا كبيرة في تربية أبنائها وتعليمهم منذ عقود”.

وبين أن “الحكومة ملزمة بتوفير العيش الكريم لهم بعد مسيرة طويلة في العملية التربوية، لافتا الى أن “المجتمعين اتفقوا على تقديم تقرير عاجل إلى رئيس الوزراء لمعالجة القضية وصرف مستحقاتهم بما يضمن حقوقهم كاملة” .انتهى/25ر

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