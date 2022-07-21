الجهد الإبداعي الروائي سابقا وحاليا : قام بلزاك 1400 مرة بتصحيح روايته مدام بوفاري !

بقلم مهدي قاسم

كانت في السنوات الخمسينات و الستينات و السبعينات , ربما الثمانيات أيضا الثمانيات من القرن الماضي ، ثمة أسماء روائية معدودة سادت الساحة الروائية العربية ، وربما كان الروائي المصري الشهير والحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ كان على رأسهم ملكا متوّجا بامتياز للرواية العربية لعقود طويلة ، فضلا عن أسماء روائية بارزة أخرى ..

وكانت عملية كتابة الرواية ذاتها تحتاج إلى ” جرأة ” وإمكانية إبداعية مميزة في ذلك الحين ، لما كانت لها من مكانة رصينة وشروط فنية وتقنية سردية تقوم على بناء شخصيات ــ جوانيا ــ أي من دواخلها ضمن تحولات و هزات نفسية مع ربط أحداثها انعكاسا للواقع الاجتماعي آنذاك ، قبل تصويرها ــ شكليا ــ أي سرديا فنيا ضمن بناء معماري متماسك و حبكة متينة ومقنعة كأنها جزء من حياتنا اليومية، لتكون مميزة و بارزة وملفتة بطابعها التقني المرموق ..

و قد استمرت هذه الحال لعقود طويلة من سيادة وهيمنة وحضور روائي محدود في بلدان عربية مختلفة ..

وما دمنا عند التقنية السردية المتقنة والعالية المتماسكة للرواية الجيدة والمميزة شكلا ومضمونا ، فيهمنا هنا أن نذكر أنه اتحفنا روائيون عالميون في العصور الغابرة أعمالا روائية عظيمة ، بعدما كانوا يأخذون مسألة كتابة الرواية بجدية كبيرة ومسؤولية إبداعية حقة ، ذات مثابرة و إخلاص و جهد مضني طويل و مرهق كان يستغرق أحيانا عند بعضهم لسنوات طويلة ليقدموا في المحصلة رواية ذات ملامح إبداعية بارزة و تقنية مميزة بإنجازها البديع والرائع ..

ففي هذا الصدد قرأت مؤخرا أنه قد عُثر على مسودة لرواية مدام بوفاري للروائي الفرنسي المعروف بلزاك ، فقد كانت تلك المسودة تحتوي على 1400 إضافة و تغيير بين شطب و إضافة و تغيير لهذه الرواية لتخرج في النهاية بحلتها الفنية والإبداعية المرموقة..

كما قرأتُ مقابلة للروائي الكولومبي والحاصل على جائزة نوبل غارسيا ماركيز ، أكد فيها أنه كان يكتب طوال اليوم مسودات عشرات صفحات و يرميها في مكب الأوراق ليخرج في الأخير بنصف صفحة أو بصفحة واحدة فقط يكون راضيا عنها بعدما يشعر أنها قد استوفت الشروط الفنية والتقنية للعمل الروائي المطلوب .، كما قرأت في إحدى مقابلاته أنه أمضى في كتابة إحدى روايته عشر سنوات ،ــ ربما تكون رواية مائة عام من العزلة ــ ليقدمها فيما بعد للنشر رواية بديعة سُميت هي و غيرها بالروايات الواقعية السحرية ..

و نفس الجهد و التدقيق و إعادة الكتابة كان يقوم بها دستويفسكي بمساعدة مختزلة كان يستعين بها أحيانا ، ولم يستعجل بكتابة رواية نشرها ألا في رواية ” المقامر ” التي أضطر لكتابتها لارتباطه بشروط مشددة مع أصحاب إحدى دور النشر الجشع ــ ثلاثة شهور فقط ــ و التي كانت ستقضي بفقدان كل حقوقه في التأليف و النشر إذا لم يكمل كتابة الرواية في الوقت المتفق عليه والمحدد بشروط قانونية صارمة ..

كما ــ و حسب ما قرأت ــ أن عملية كتابة رواية ” ذهب مع الربح للروائية الأمريكية قد استغرقت على نحو 15 عاما .

و رجوعا إلى الرواية العربية فقد لاحظنا في السنوات العشرين الماضية أو قبلها بقليل ولادة عشرات من روائيين روائيات في بلدان عربية مختلفة ، وهو يبدو للوهلة الأولى أمرا حسنا و محمودا بالتأكيد ، لو…

نقول لو استوفت هذه الأعمال ” الروائية ” تلك الشروط الفنية و الإبداعية الصارمة و المطلوبة والضرورية ــ عادة ــ للعمل الروائي الذي يستحق على هذا الأساس تسمية الرواية وبكل جدارة فنية بارعة و تقنية وافية ، كتلك الشرط الفنية الناضجة التي لمسناها في روايات نجيب محفوظ وباقي الروائيين الغابرين توفيق الحكيم يوسف الشاروني يوسف إدريس الطيب الصالح ، حنا مينة ، عبد الرحمن المنيف ، غائب طعمة ، فرمان ، فؤاد التكرلي ، غالب هلسا ، مصطفى صبري ، أدوار الخراط ، جبرا إبراهيم جبرا ، طاهر وطار ،أميل حبيبي ، جبور الدويهي ، رشيد الضعيف إلياس خوري ــ أمين معلوف ــ يكتب باللغة الفرنسية ــ عبدالسلام العجيلي ، وليد إخلاصي ، هاني الراهب ، حيدر حيدر ، فاضل السباعي على سبيل المثال وليس الحصر .. ، ولكننا مقابل هذا نرى العُجالة والتسرع دون الانتظار نضوج الأدوات التعبيرية المطلوبة في العمل الروائي الجيد ــ طبعا مع التأكيد على وجود استثناءات ممتازة وبارعة في الإنجاز الروائي برزت في السنوات الماضية ، و سوف لن أذكر أسماء لكي لا أتهم بالتحيز ــ إنما أخذت عملية كتابة الرواية تأخذ طابعا من سهولة والاستسهال يصل أحيانا لحد استخفاف ، حتى أن بعضا أخذ ينشر روايتين أو ثلاثة سنويا ؟!!، كأنما عنده معمل لإنتاج بضائع مقلدِة على الطريقة الصينية !..

و بسبب غياب النقد الروائي الجاد والرصين على نطاق واسع ، بالأحرى بسبب عدم مواكبته بشكل كامل لهذا السيل الهائل من أعمال “رواية ” ، فقد اختلط الحابل بالنابل من هذه الناحية :

فأصبحت كتابة مذكرات ــ مع خلطة خواطر و بأسلوب خريجات الثانوية ــ تسمى عملا ” روائيا ” حتى قرأتُ من هذه الناحية مرة منشورا ل” شاعرة و روائية “، تقول مفتخرة أنها قد كتبت حتى الآن سبع روايات و تسع مجموعات شعرية وأنها الآن في صدد إكمال ثلاثيتها الروائية ، وهي بالكاد تكون قد تجاوزت الثلاثين من عمرها !!..

كما هناك روائيون جدد الذين ــ مثلما أسلفنا ــ يكتب بعضهم في السنة روايتين أو ثلاثا !!..

يبقى نقول أنه أحيانا نسمع عن رواية ما تكون قد فازت بجائزة كذا ، فنشتريها بلهفة وشوق لنقرأها ، لنُصاب ــ بعد انتهاء القراءة ـــ بالخيبة ونحن نتساءل مع أنفسنا سؤالا مشروعا :

ـــ على ماذا وعلى أي أساس حصلت هذه الرواية أم تلك على جائزة كذا ؟.

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