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الدار العراقية للأزياء تستعد لاستئناف عروضها ونشاطاتها الفنية

يواصل منتسبو قسم الإنتاج الفني في الدار العراقية للأزياء وضع اللمسات الأخيرة للأزياء التاريخية والفلكلورية، تمهيداً لاستئناف العروض والنشاطات الفنية التي سوف تبدأ حال انتهاء أعمال تأهيل بناية الدار.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏منظر داخلي‏‏ومن أهم هذه النشاطات أوبريت “بانقيا” الذي سيقام عند إكمال مستلزماته الفنية المطلوبة، حيث تم إنجاز زي عباءة هارون الرشيد وهي من تصميم شروق الخزعلي، كذلك عباءة الشاعر حنيت من تصميم عقيل محمد، كما تم إكمال القطع الفلكلورية الخاصة بدبكة الجوبي العراقية إضافة إلى خياطة عدة أعلام عراقية باحجام كبيرة، كما تم إستخراج قوالب وباترونات لأزياء تأريخية جديدة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏منظر داخلي‏‏

يذكر أنَّ جميع الأعمال الفنية نفذت بإشراف الباترونست أحمد العدواني، وبجهود مبدعي ومصممي قسم الإنتاج .
تحرير: سرمد القيسي
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