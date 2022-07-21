الزراعة النيابية تدين الاعتداءات التركية وتطالب بجلسة طارئة

أدانت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الخميس، الاعتداءات التركية الجائرة على سيادة العراق فضلا عن استمرار مسلسل قطع المياه عن الشعب العراقي، فيما طالبت بتوصيات عديدة.

وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف كتاب في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب، وحضرته / المعلومة /، إن “لجنة الزراعة ناقشت ملف استمرار تركيا قطع المياه عن العراق وقيام الجانب التركي بتقليل الواردات المائية”، مستنكرا “استمرار مسلسل الاعتداءات التركية على سيادة العراق ومن هنا نطالب الحكومة الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بالدفاع عن الحقوق الشعب العراقي”.

وطالب كتاب الحكومة التركية بـ”تقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من العراق، وزيادة الاطلاقات المالية وفق مبدا تقاسم الضرر”.

اما فيما يخص التوصيات التي خرجت فيها لجنة الزراعة النيابية، فقد شددت على “ضرورة الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية عاملة لمناقشة الوضع المائي بحضور الوزراء المعنيين”، بالاضافة الى “اطلاق حملة دولية مكثفة مع جميع المنظمات الدولية لتوضيح وضع العراق الخطير جراء انشاء سدود في دول المنبع وتغيير مجرى الأنهار العابرة للحدود ومدى خطر هذه السدود خاصة سد جزرة التركي على الوضع الاقتصادي والزراعي”.

وتابعت اللجنة، أن “الامر الثالث يتمثل بدعوة منظمات المجتمع المدني المحلية وسائل الإعلام المحلية و منصات التواصل الاجتماعي للتحشيد ضد قطع المياه عن العراق”، داعية “وزارة الخارجية العراقية لاستدعاء سفراء تركيا وإيران وتسليمه مذكرات احتجاج والدعوة إلى الحوار والتفاوض وتبادل المعلومات الفنية وعدم تجاوز العراق في حصصه المائية”.

وبين كتاب أن “الامر الاخر الذي دعت له اللجنة يتمثل بدعوة جميع الجهات الرسمية والمسؤولين داخل وخارج العراق لتوحيد الخطاب السياسي في ما يتعلق بحقوق العراق المائية مع دول الحوار والدعوة للانظمام الى الاتفاقات الدولية”.انتهى/25ر

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