السلة يثمّن دعم الأولمبية لمنتخب 3×3

ثمّن رئيس الاتحاد المركزي لكرة السلة حسين العميدي الدور الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، وزملائه أعضاء المكتب التنفيذي في سبيل إنجاح مشاركة منتخب اللعبة لفعالية 3×3 بمنافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستنطلق في مدينة قونيا التركية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل.

وأكد العميدي أن اللجنة الأولمبية قدمت كل ما من شأنه أن يسهم في إعداد منتخب السلة على أفضل ما يرام من خلال تأمين المعسكرات التدريبية الداخلية وتسهيل المشاركات الخارجية، فضلاً عن شراء أرضية جديدة بمواصفات عالمية حديثة يستطيع من خلالها المنتخب إجراء الوحدات التدريبية بشكل سلس، موضحاً أن اللجنة الأولمبية سمت لجنة فنية ضمت خبراء وفنيين وأكاديميين على مستوى عال، أدت واجبها في تقييم منتخباتنا الوطنية وفق معايير لتكون مؤهلة للمشاركة في منافسات دورة التضامن الإسلامي .

وأشار رئيس اتحاد كرة السلة أن المنتخب الوطني الذي سيشارك في فعاليات دورة التضامن الإسلامي سيكون مؤلفاً من أربعة لاعبين هم محمد صلاح وعلي مؤيد وحسان علي عبدالله وكرار جاسم، منوها بأن المنتخب باشر معسكره التدريبي الداخلي الأخير في قاعة الشعب المغلقة ببغداد عقب مشاركته الآسيوية التي احتضنتها سنغافورة على أن يقام معسكر تدريبي خارجي للمنتخب في تركيا قبيل الشروع في خوض منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أفضل النتائج والحصول على مركز جيد يتناسب مع حجم الإعداد المتميز الذي وفرته اللجنة الأولمبية.

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