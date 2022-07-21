الشيوعي العراقي: عدوان تركي غاشم يجب أن يتوقف

ارتكبت القوات التركية، نهار اليوم، اعتداءً سافراً على الأراضي العراقية، راح ضحيته 8 مدنيين بينهم أطفال، فيما جرح 26 آخرون.

هذا القصف المستنكر والمدان يمثل جريمة بشعة، وانتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، والقانون الدولي.

وإذ ندعو المنظمات الدولية والحكومات في العالم الى إدانة العدوان التركي البشع، فإننا نطالب الحكومة العراقية بعدم تمرير هذا الفعل الآثم من دون رد دبلوماسي وسياسي يليق بدماء الابرياء، وضمان عدم تكرار الهجمات التركية على الاراضي العراقية.

نقدم التعازي الى عوائل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء العدوان الغاشم، كما نتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

20-7-2022

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