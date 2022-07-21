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الصحة تقرّ: مشكلات ترافق إصدار البطاقة الدوليَّة

الصحة تقرّ: مشكلات ترافق إصدار البطاقة الدوليَّة

أقرَّت وزارة الصحة بوجود بعض التعقيدات التي ترافق إصدار البطاقة الدوليَّة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر : إنَّ “البطاقة الدولية للتطعيم هي إجراء دولي متفق عليه بين العراق وعدد من الدول، وهي من الوثائق المطلوبة للمسافر ودليل على تلقيه جرعة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا”.وأضاف أنَّ “الوزارة سمحت بإصدارها بعد تلقي الجرعة الأولى، إلا أنَّ هناك بعض التعقيدات التي رافقت ذلك متمثلة بالمشكلة التقنية”. وبين البدر أنَّ “مراكز إصدارها موجودة في جميع المنافذ التلقيحية، وحتى الحدودية منها التي توجد فيها فرق وزارة الصحة لتسهيل هذه الإجراءات”.
ودعا “المواطنين إلى إصدار البطاقة التلقيحية في وقت مبكر وألا ينتظروا قبيل أيام من السفر لإصدارها”.وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنَّ “جميع الجرع التي يتلقاها المواطن تثبت في هذه البطاقة، ولا يشترط إصدارها أخذ جرعة ثالثة أو رابعة إلا إذا كانت هناك شروط بذلك من قبل البلد الذي يقصده المسافر”.
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