العراق.. بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول لأنصار الإمام الحسين (ع)

والمؤتمرُ تنظّمُه جمعيّةُ العميد العلميّة والفكريّة وجامعتا الكفيل والعميد تحت شعار: (لا أعلمُ أصحاباً أوفى ولا خيرًا من أصحابي)، وبعنوان (أنصارُ الإمامِ الحسينِ عليه السلام وهجُ الْحَيَاةِ)، ويستمرّ لمدّة يومَيْن.

وفعّالياتُ الافتتاح شهدت حضورَ عدد من أعضاء مجلس إدارة العتبة العبّاسية المقدّسة ومسؤوليها، فضلاً عن وفودٍ وشخصيّاتٍ مثّلت جهاتٍ عديدةً من داخل العراق وخارجه.

وبعد تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم شنّف بها أسماع الحاضرين القارئ السيّد حسنين الحلو، قُرِئت سورةُ الفاتحة ترحّماً على أرواح شهداء العراق، ثمّ الاستماع إلى النشيد الوطنيّ وأنشودة العتبة المقدّسة (لحن الإباء).

وأعقبت ذلك كلمةُ الأمانة العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة التي ألقاها نيابةً عضو مجلس إدارتها الأستاذ الدكتور عباس رشيد الموسويّ للاطّلاع على نصها اضغط هنا.

ثمّ أُلقِيت قصيدةٌ من الشعر العموديّ نثر أبياتها بين الحاضرين الشاعر علي الصفار الكربلائي.

لتنطلق بعد ذلك فعّالياتُ الجلسة البحثيّة الأولى التي ترأّسها الأستاذُ الدكتور سرحان جفّات سلمان، والتي شهدت قراءة ملخّصات ثلاثة بحوثٍ هي:

– عبد الله بن عفيف الأزديّ سيرته ومواقفه، للباحث الأستاذ الدكتور عبد الخالق خميس علي.

– الصحابيّ أنس بن الحارث الكاهلي -رضي الله عنه- دراسة في سيرته وأحواله، للباحث أ.م.د سلام جبار منشد والباحثة زينب رحمن محمد سعيد.

– الأبعاد التاريخيّة في خطبة الشهيد زهير بن القين البجلّي -رضوان الله عليه- يومَ عاشوراء، للباحث أ.م.د فاضل كاظم صادق العبادي.