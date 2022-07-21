العراق يسلم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة..والكاظمي يرأس اجتماعا أمنيا

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي، فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع.

وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، إن استدعاء السفير التركي يأتي على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي طال أحد المصائف السياحية فـي قرية بـرخ/ ناحية دركـار بمحافظـة دهـوك فـي إقليم كردستان العـراق أمس الأربعاء، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عـدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم.

وأضافت الخارجية، أن الوزارة سلّمت السفير التركي لدى العراق مُذكرة احتجاج شديدة اللهجة تضمّنت إدانة الحكومة العراقية لهـذه الجريمة النكـراء التـي ارتكبتهـا القـوات التركية والتي مثلـت قمـة لاعتـداءاتها المستمرة علـى سـيادة العــراق وحرمة أراضـيه، وأخـذت طابعـاً اسـتفزازياً جديداً لا يمكن السـكوت عنه، تمثـل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيـة.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد أن للعـراق الحـق فـي اتخـاذ كل الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية التي مـن شأنها حماية سـيادته وأرضه وسـلامة مواطنيه من الاعتداءات الآثمة والمُستنكرة.

ونوهت الخارجية، بأن العـراق وإذ يطالـب بانسحاب القـوات التركية كـافـة مـن داخـل الأراضي العراقية فإنه يدعو تركيا لحل مشاكلها الداخلية بعيداً عن حـدود الـعـراق وإلحاق الأذى بشعبه، ويطالبهـا بتقــديم اعتــذار رسـمي عـن هـذه الجريمة وتعـويض ذويّ الشهداء الأبريـاء والجرحى.

وشددت الخارجية العراقية، أنها مستمرة بحشد كافة الجهود ومصادر القوة للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة الاعتداءات التركية.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عن ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي، وبناء المؤسسة العسكرية؛ بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين.

وشدد الكاظمي، على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة، وبأن التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق، وتسمو على أي انتماء طائفي، أو عرقي، أو أي هوية فرعية.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة.

ووجه الكاظمي، في ظل ظروف التحديات الأمنية التي شهدها العراق يوم أمس، رسالة واضحة بأن الجيش موحد وماض في الدفاع عن العراق، وأن مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، القيادات الأمنية بضرورة التركيز على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه؛ من أجل تمكين وحدات القوات المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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