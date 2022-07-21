الكاظمي يوجِّه باستدعاء السفير التركي

وجَّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فإنَّ الكاظمي ترأس مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بينما أدان المجلس في مستهل الاجتماع بأشدِّ العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبّب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف البيان أنَّ ذلك يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضدّ سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار.

وبعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ وجَّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملفّ متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

كما وجَّه أيضاً بحسب البيان وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، مع استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

وتابع البيان أنه تم توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، مع متابعة أحوال جرحى الاعتداء وأسر الشهداء وتعويضهم.

وشدّد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات، ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.

وجدَّد رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط