المرجع الخالصي يدين العمل الاجرامي شمال العراق ويطالب بسحب القوات التركية والامريكية من المنطقة ويدعو إلى تجنب أساليب الحروب والتصعيد بين اقاليم الامة

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية على تويتر:

كان المأمول من تركيا بعد انتصار إرادة الشعب التركي المسلم ضد العلمانية المفروضة أن تواصل مسيرة انتمائها إلى أمة الإسلام، وكانت سنوات واعدة من التقارب والأمل حتى بدأت النكسات الخطيرة التي انتهت إلى إستقبال رئيس الكيان الإسرائيلي المجرم، وتكرر الامل بعد مؤتمر طهران لإيقاف الصراعات الداخلية؛ ولكن الهجوم الأرعن والإجرامي في شمال العراق وسقوط عشرات الضحايا من المصطافين العراقيين العرب والكرد من أهل المنطقة شكّل ضربة شديدة لكل التوقعات الخيّرة.

ونحن إذ نُدين ونستنكر هذا العمل الإجرامي غير المبرر؛ ندعو القيادة التركية إلى تصحيح المسار الخاطئ في التقارب والتحالف مع أعداء تركيا والعراق والامة كلها الممثلين في الكيان الصهيوني وداعميه، والعودة إلى خط الامة الواحد الذي يضمن مصالح العراق وكل دول المنطقة بما فيها سوريا وتركيا وإيران وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، ونطالب أكيداً بسحب القوات التركية من العراق مع سحب القوات الامريكية من المنطقة، وأن يتم تحقيق الأمن للأمة ودولها كافة من خلال التفاهم الصادق والتعاون الكامل وتجنّب أساليب الحروب والتصعيد بين أقاليم الأمة ودولها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط