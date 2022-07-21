النفط تُعيد ضخّ البنزين المحسّن إلى المحافظات

بغداد: رلى واثق

وجَّهت وزارة النفط بإعادة ضخّ البنزين (المحسن) في محطات تعبئة الوقود في عموم المحافظات، في حين أنَّ إنشاء محطات التكرير هو الحلّ الأمثل لتلافي الأزمات المتعاقبة.

وقال معاون مدير عام دائرة توزيع المشتقات النفطية في الوزارة إحسان موسى غانم : إنَّ “الدائرة وجهت ذلك بعد أن توقف ضخه في الأيام الماضية بعموم المحافظات عدا بغداد”.

وأضاف أنَّ “الوزارة مستمرة في دعم أسعار المشتقات النفطية على الرغم من ارتفاعها عالمياً بعد تداعيات الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا”، مشيراً إلى أنَّ “خسارة الوزارة تصل إلى 3 ترليونات دينار سنوياً لاستيراد ما يسدّ الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية للمواطنين، بعد ارتفاع سعر البرميل حسب النشرة العالمية”.

إلى ذلك أرجع الخبير النفطي مصطفى البزركان تراجع إنتاج البنزين المحسن في عموم المحافظات لأسباب تقنية، فضلاً عن زيادة الطلب على المعروض مما دفع الوزارة لاستيراد كميات منه للاستهلاك المحلي.

واستبعد البزركان أن يكون ارتفاع التكاليف وراء شحّه، مشيراً إلى أنَّ “موارد العراق من مبيعات النفط الخام تجاوزت 11 مليار دولار شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما يوفر إمكانيات مالية لسدّ الحاجة المحلية من الوقود، إلا أنَّ تقارير أكدت أنَّ هناك عمليات بيع غير مشروعة من الخام المكرر إلى دول الجوار”.

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