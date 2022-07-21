Posted on by

النفط تُعيد ضخّ البنزين المحسّن إلى المحافظات

النفط تُعيد ضخّ البنزين المحسّن إلى المحافظات

 بغداد: رلى واثق
وجَّهت وزارة النفط بإعادة ضخّ البنزين (المحسن) في محطات تعبئة الوقود في عموم المحافظات، في حين أنَّ إنشاء محطات التكرير هو الحلّ الأمثل لتلافي الأزمات المتعاقبة.
وقال معاون مدير عام دائرة توزيع المشتقات النفطية في الوزارة إحسان موسى غانم : إنَّ “الدائرة وجهت ذلك بعد أن توقف ضخه في الأيام الماضية بعموم المحافظات عدا بغداد”.
وأضاف أنَّ “الوزارة مستمرة في دعم أسعار المشتقات النفطية على الرغم من ارتفاعها عالمياً بعد تداعيات الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا”، مشيراً إلى أنَّ “خسارة الوزارة تصل إلى 3 ترليونات دينار سنوياً لاستيراد ما يسدّ الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية للمواطنين، بعد ارتفاع سعر البرميل حسب النشرة العالمية”.
إلى ذلك أرجع الخبير النفطي مصطفى البزركان تراجع إنتاج البنزين المحسن في عموم المحافظات لأسباب تقنية، فضلاً عن زيادة الطلب على المعروض مما دفع الوزارة لاستيراد كميات منه للاستهلاك المحلي.
واستبعد البزركان أن يكون ارتفاع التكاليف وراء شحّه، مشيراً إلى أنَّ “موارد العراق من مبيعات النفط الخام تجاوزت 11 مليار دولار شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما يوفر إمكانيات مالية لسدّ الحاجة المحلية من الوقود، إلا أنَّ تقارير أكدت أنَّ هناك عمليات بيع غير مشروعة من الخام المكرر إلى دول الجوار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close