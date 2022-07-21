اليوم.. وزراء عرب يناقشون بنود القمّة المقبلة

القاهرة: اسراء خليفة

بمشاركة العراق يعقد وزراء التجارة والاقتصاد العرب، اليوم الخميس، اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للإعداد للملفِّ الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها “31” التي ستُعقد في الجزائر بتشرين الثاني المقبل بعد غياب دام عامين بسبب جائحة كورونا .

وقال مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل المسعودي، لـ”الصباح”: إنَّ “أهم البنود التي سيناقشها الوزراء دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، واستكمال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، ومبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من أجل الزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، كما تم إنجاز دراسة بشأن إشكالية الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية”.

وأشار إلى أنَّ “الجانب الاجتماعي سيناقش فيه الوزراء العديد من الموضوعات المهمة منها الإطار الستراتيجي للعمل الاجتماعي العربي، والستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، وستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك إعلان الرياض بشأن الآثار المتباينة لجائحة كوفيد- 19، لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات ومسألة التعافي من كوفيد- 19، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات المهمة التي تواجهها المنطقة العربية”. وتابع أنَّ “العراق سيطالب في الاجتماع بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والبند الخاص بمبادرة دولة الإمارات العربية بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي فهناك دول عربية عدة وبضمنها العراق قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن وهناك دول وقعت اتفاقيات ثنائية وثلاثية وإقليمية ودولية بشأن الأسس الرقمية والإبداع والابتكار والحوكمة الرقمية والأعمال الرقمية وغيرها وبالإمكان دمج هذين الموضوعين ببند واحد يحمل اسم الاقتصاد الرقمي ويشمل كل ما يحتويه هذان البندان من محاور” .

تحرير: مصطفى ابراهيم

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