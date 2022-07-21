انطلاق ماراثون السلام للدراجات

بغداد: رحيم عزيز

من المؤمل أن ينطلق اليوم الخميس في الساعة الرابعة عصراً فريق بغداد للدراجات الهوائية متوجهاً إلى كربلاء المقدسة، ضمن الماراثون الذي ينظمه اتحاد بغداد بالتعاون مع الاتحاد المركزي للعبة.

وقال مشرف الفريق علي الحجام : إن الماراثون الذي سيشد الرحال إلى محافظة كربلاء المقدسة ستبلغ مسافته 100 كم تقريباً وسيشهد مشاركة أكثر من 120 دراجاً من مختلف أطياف العراق.

وأضاف أن الهدف من إقامة الماراثون المذكور هو لنشر السلام والمحافظة على النسيج المجتمعي لبلدنا العزيز، فضلاً عن كونه رسالة للجميع بأن العراق هو بلد الأمن والأمان. وأشاد الحجام بالدعم اللوجيستي لوزارة الصحة التي تكفلت بتوفير سيارات الاسعاف الفوري فضلاً عن سيارتين للدعم، مؤكداً أن الفعالية ستحظى بتواجد عدد من القنوات الفضائية لتغطية هذا الحدث السلمي.

وأوضح أن الماراثون سيسهم في نشر ثقافة رياضة الدراجات في مجتمعنا، علاوة على انه يدخل في مجال المحافظة على الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية من أجل توفير بيئة آمنة نظيفة ،إضافة إلى الترفيه و التسلية و تغيير الأجواء.

وعن شروط المشاركة أجاب الحجام بانه يجب شحن الأضوية والإشارات الأمامية والخلفية جيداً لأن الطريق سيكون ليلاً وارتداء الخوذة و الزي الرسمي للفريق كذلك توفير “جوب” عدد (2) للطوارئ مع صيانة الدراجة بالكامل.

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